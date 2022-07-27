مع قرب الإعلان الـ 16 لـ«الإسكان الاجتماعي».. كيفية الحصول على تمويل عقاري

ينتظر الكثير من المصريين فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16، سواء في الإسكان الاجتماعي أو سكن لكل المصريين.

بوابة “المال” تعرض لكم من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على تمويل عقاري..

كيف أحصل على تمويل عقاري؟

يمكن الحصول على تمويل عقاري من أحد جهات التمويل (شركات أو بنوك أو صندوق التمويل العقاري)، واستيفاء الشروط المطلوبة من جهة التمويل.

وفي حالة صندوق التمويل العقاري، يتطلب الأمر الخضوع لاستعلام ائتماني، ومتابعة إعلانات الصندوق جيدا، بالإضافة إلى مطابقة شروط الإعلان على حالة مقدم الطلب للتأكد من استيفاء الشروط.

وتنظر جهات التمويل في الطلب وبيانات مقدم الطلب المالية، وتحدد مدى ملاءمته المالية لسداد التمويل، بسعر الفائدة المحدد وفي الفترة الزمنية المطلوبة.

يعتبر التمويل العقاري أحد أهم وسائل وطرق شراء العقارات والوحدات السكنية بأنواعها، خاصة في ظل الانتعاش الذي يشهده سوق العقارات حاليا بعد دخول الدولة كلاعب أساسي من خلال مشروعات صندوق التمويل العقاري كالإسكان الاجتماعي أو المتوسط.

ويمكن لمن يريد شراء وحدة سكنية أو أرض بناء، اللجوء إلى التمويل العقاري من خلال الشركات المتخصصة أو البنوك التي تعمل في التمويل العقاري، أو صندوق التمويل العقاري الخاص بمشروعات الدولة، للحصول على التمويل المطلوب.

كذلك تساعد هذه المؤسسات طالب التمويل في الحصول على ما يريد من تمويل بشروط معينة وخطة دفع أقساط شهرية أو ربع شهرية أو سنوية أحياناً، مقابل نسب فائدة معروفة ومحددة، وخلال فترة زمنية معينة.

ما التمويل العقاري؟

التمويل العقاري بحسب الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان، عبارة عن قرض مالي لشراء عقار أو أرض لأهداف سكنية أو استثمارية أو حتى تجارية. ويتم ضمان وتأمين القرض أو التمويل من قبل الممول، مقابل مكليته للعقارات التي يشتريها طالب القرض طوال فترة سداد القرض.

ويسدد التمويل العقاري على أقساط شهرية للممول، والذي يتضمن عادة معدلاً للفائدة، ومبلغاً تجاه المبلغ الأصلي المقترض.

من يقدم التمويل العقاري؟

يقوم نشاط التمويل العقاري على أساس القانون رقم 148 لسنة 2001، والذي نص على الجهات المصرح لها بتقديم التمويل العقاري في السوق المصرية.

وينظم سوق التمويل العقاري، الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال فرعها المتخصص في شئون التمويل العقاري، وتكون الجهات التي يحق لها منح تمويل عقاري، شركات التمويل العقاري الخاضعة بشكل مباشر لهيئة الرقابة المالية.

كذلك يحق للبنوك التجارية التي تعمل في نشاط التمويل العقاري، بجانب الأنشطة التمويلية الأخرى التي تقدمها من الإيداع والاقتراض، يحق لها منح قروض عقارية أو منح تمويل عقاري، وتقع مباشرة تحت سلطة وإشراف البنك المركزي المصري.

وأخيراً يمنح صندوق التمويل العقاري، التمويل العقاري المناسب للمواطنين بشروط وسعر فائدة معين وفترات زمنية معينة، للراغبين في شراء الوحدات التي تطرحها الدولة في شكل مشروعات قومية للإسكان، مثل الإسكان الاجتماعي أو المتوسط.

وعلى سبيل المثال، يمنح صندوق التمويل العقاري، المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية في مشروع «سكن لكل المصريين 2»، أو ما يعرف بالإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، تمويلاً لشراء الوحدة السكنية مقابل استيفاء عدد من الشروط، وسداد مقدم مالي مقاس بحسب الدخل الشهري للفرد أو الأسرة، وأقساطاً شهرية مضافاً إليها سعر فائدة.

كيف يتم حساب التمويل العقاري؟

يحتسب التمويل العقاري بناء على عدة عوامل، منها ما يخص المؤسسة المانحة للتمويل شركة أو بنك أو صندوق، ومنها ما يخص متلقي التمويل نفسه.

وفيما يخص المؤسسة المانحة للتمويل، فهي تعمل على تحديد حجم الطلب والعرض على العقارات في السوق، وتحدد الفئات المستهدفة من التمويل، بالإضافة إلى تحديد أسعار الفائدة وقيمة الأقساط الشهرية وأخيراً أسعار الفائدة.

أما فيما يخص متلقي التمويل، يجب أن تتوافر فيه عدة شروط، منها قيمة دخل شهري معينة، للتأكد من قدرته على دفع الأقساط الملتزم بها، بالإضافة إلى التأكد من التزامه بدفع أسعار الفائدة المحددة مسبقاً.

وفي المشروعات الحكومية التي يشرف عليها صندوق التمويل العقاري، يكون على متلقي التمويل تأكيد حاجته لشراء وحدة سكنية، لذلك يتم التأكد من وضعه المالي والأسري والاجتماعي من خلال ما يعرف بالاستعلام الائتماني.

وعلى سبيل المثال، لو أراد شخص ما شراء شقة بقيمة مليون جنيه مصري، لكنه لا يمتلك المال المطلوب، يمكن اللجوء لأحد جهات التمويل العقاري، كشركات التمويل العقاري أو البنوك العاملة في التمويل العقاري، أو صندوق التمويل العقاري.

ويتقدم الشخص بطلب للتمويل، يتضمن كل بياناته المالية مثل راتبه الشهري، وهل لديه ودائع بنكية أم لا، ويشمل الطلب المبلغ المراد الحصول عليه.

بعدها تحدد جهة التمويل المبلغ الذي تستطيع أن تمنحه إياه، إذ إنه من الممكن أن ترفض جهة التمويل منحه المليون جنيه كاملة، ثم تحدد قيمة القسط الشهري المطلوب سداده مضافاً إليه سعر الفائدة المطلوب، بالإضافة إلى مدة سداد التمويل.