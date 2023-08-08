مع قرب إتمام استحواذ «إيجيترانس» عليها.. تعرف على شركة «نوسكو»

تعمل في قطاعات البترول، والغاز الطبيعي، والبتروكيماويات، وتوليد الطاقة، والنقل، والإنشاءات

مع قرب إتمام استحواذ «إيجيترانس» عليها.. تعرف على شركة «نوسكو»
منى عبدالباري

منى عبدالباري

4:20 م, الثلاثاء, 8 أغسطس 23

مع اقتراب إتمام صفقة استحواذ إيجيترانس على “نوسكو”، تستعرض المال أهم المعلومات عن الأخيرة، والتي سينتج عن عملية الاستحواذ عليها كيان جديد.

  • شركة عائلية تأسست عام 1976.
  • تعمل في مجال النقل والخدمات اللوجيستية.
  • حققت إيرادات 242 مليون جنيه.
  • بلغ صافي أرباحها 27 مليون جنيه، و11% هامش صافي ربح في 2022.
  • تجاوزت محفظة مشروعاتها 50 مشروعا تم إنجازها.
  • لديها 500 عامل.
  • تعمل في قطاعات البترول، والغاز الطبيعي، والبتروكيماويات، وتوليد الطاقة، والنقل، والإنشاءات.
  • لديها حصة سوقية 80% في مشروعات البترول والغاز الطبيعي.
منى عبدالباري

منى عبدالباري

4:20 م, الثلاثاء, 8 أغسطس 23