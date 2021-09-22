مع فترة سداد حتى 10 سنوات .. «هايد بارك» تطرح مشروعات بشرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي (صور)

أعلنت شركة هايد بارك للتطوير العقاري مشاركتها في النسخة العاشرة من معرض سيتي سكيب 2021، بباقة متنوعة من المشروعات العقارية وبخطط سداد تنافسية، يأتي ذلك في ضوء استراتيجية “هايد بارك” في المشاركة بالمعارض العقارية الكبرى للوصول لأكبر قدر من الشريحة المستهدفة، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية في مصر، وذلك في إطار حرصها على تنويع وسائل الترويج لعملائها.

وتستقبل شركة هايد بارك للتطوير العقاري معرض سيتي سكيب بعروض مميزة ومشرروعات عقاريه ضخمه سواء في Hyde Park East “هايد بارك القاهرة الجديدة” أو مشروعها الرائد Hyde Park West “تاوني_ Tawny” بمدينة السادس من أكتوبر، كما تقدم مشروعها الجديد في الساحل الشمالي Hyde Park North بمرحلته الأولى Seashore للراغبين في اقتناء السكن الثاني،بخطط سداد مرنه بمقدم سداد تبدأ من 5% على 10سنوات دفعات متساوية.

وتطرح شركة هايد بارك المرحلة الثانية من مشروع جاردن ريزيدنس_ Garden residence بالقاهرة الجديدة على مساحة 12 فدانًا حيث يضم مجموعة مميزة من الوحدات السكنية بأنواع متنوعة من المباني، بإطلالة مختلفة، تتميز بتصميم عصري يناسب جميع الاعمار وفي الوقت نفسه تتمتع بالاختلاف والتنوع فى المساحات، تبدأ من 82 إلى 268 متر مربع، سواء شقق سكنية مثل Garden apartments والتي تضم من غرفة واحدة حتى 3 غرف، Garden Terrace تشمل 3 غرفة وتراس كبير يطل على مساحات خضراء وحدائق.أما الـGarden Villa تبدأ وحداتها من غرفتين إلى 3 غرف وتتمتع بحدائق بمساحات كبيرة ومختلفة ومدخل خاص عن باقي المبنى، بالإضافة إلى الـGarden Penthouse تتنوع بين 3 إلى 4 غرف.

ويتميز تصميم جاردن ريزيدنس _ Garden residence بانه اول Gated Communityبهايد بارك القاهره الجديدة حيث تطل وحداته بشكل مباشر على حدائق ومساحات خضراء وحمامات سباحة، مما يضمن رؤية شاملة لحدائق المشروع من جميع المباني، أما بالنسبة للخصوصية يتوافر بالمشروع ساحة انتظار سيارات كبيرة تحت الأرض وساحة انتظار ، كما أن المنطقة محاطة بالكامل بأسوار وبوابات داخلية للتمتع بخصوصية وأمان ويجعل جاردن ريزيدنس المكان المثالي للعائلات وتتيح للمقيمين القيام بتجربة فريدة، والتفاعل مع الجيران بمكان تشعل الحياة به في كل زاوية.

ويقع مشروع جاردن ريزيدنس داخل هايد بارك بمنطقة القاهرة الجديدة، والذي يعد درة مشروعات شرق القاهرة نظرًا لتميزه بموقع مطل على بوابة العاصمة الإدارية الجديدة وعلى بعد دقائق من خدمات حيوية مثل مطار القاهرة والجامعة الأمريكية علاوة على أنه يربط بين شارع التسعين بالطريق الدائري الأوسطي، وانفراده بتصميمات أشرف عليها كبرى المكاتب الاستشارية العالمية، بالإضافة إلى تنوع مساحات الوحدات السكنية، وتوافر الخدمات المختلفة من أكبر حديقة مركزية على مستوى القاهرة داخل المشروع، تضم جميع الأنشطة الترفيهية والتجارية والخدمية وكلوب هاوس ونادي رياضي، ولذا حاز المشروع على ثقة أكثر من 5000 مشتري.

ويقع مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة على مساحة 6 ملايين متر مربع بتكلفة استثمارية حوالي 40 مليار جنيه مصري، ويقام على 8 مراحل مختلفة، بإجمالي عدد وحدات حوالي 20 ألف وحدة بجانب المشروعات الخدمية والتجارية والإدارية، ومن المقرر تسليم آخر مرحلة من المشروع في عام 2030، وتتميز وحدات المشروع بتنوع تصميماتها من فيلات منفصلة ومتصلة وشقق سكنية بمساحات مختلفة لتلبية الأذواق والاحتياجات المتنوعة للعملاء، والتي تم تصميمها بواسطة شركات عالمية متخصصة في تخطيط المدن.

وللباحثين عن وحدات سكنية غرب القاهرة، تطرح شركة هايد بارك مساحات جديدة من مشروع تاونيTAWNY- بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 31 فدانًا ، وتضم حوالي 200 فيلا بمساحات تتراوح بين 208-280 متر ما بين تاون هاوس وتوين هاوس وفيلل Quads لتلبية الأذواق المتنوعة للعملاء، أشرف على تصميمها شركات عالمية متخصصة في تخطيط المدن.

ويتميز مشروع “تاونيTAWNY- ” بموقع متميز في قلب المنطقة السكنية في 6 أكتوبر محاط بجميع الطرق الرئيسية سواء المحور وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي وطريق الواحات، كما يحيط بالمشروع العديد من الخدمات منها نادي الجزيرة الرياضي، وعلى بعد خطوات من المولات والمحلات التجارية، كما يحيط بالمشروع العديد من المدارس الدولية مثل “ليسيه، الألسن، مدرسة الشويفات الدولية، المدرسة الأمريكية الدولية والمدرسة البريطانية الدولية”.

أما بالنسبة للراغبين في شراء السكن الثاني second home، تطرح هايد بارك مرحله ” Seashore”- وهو المرحلة الأولى من Hyde Park North – والذي يقع على مساحة 240 فدانًا ،مصمم مشروع ” Seashore”، على مصاطب متدرجة تتراوح ارتفاعها بين 8 أمتار إلى 18.5 متر تتدرج من الجنوب إلى الشمال باتجاه البحر.

وتنفرد المرحلة الأولى بموقعها المميز داخل المشروع، لقربها من كافة الأماكن الترفيهية مثل الكلوب هاوس والمطاعم، والمساحات الخضراء وشاطئ البحر، بالإضافة إلى عدد كبير من حمامات السباحة ذات طبيعة ساحلية ، وتخطط شركة هايد بارك للتطوير العقاري تسليم التاون هاوس، التوين هاوس والشاليهات بمختلف مساحتها المطروحة كاملة التشطيب.

ويمثل مشروع Hyde Park North إضافة قوية للقطاع العقاري بشكل عام والساحل الشمالي بشكل خاص، إذ تخطط “هايد بارك” لتطوير مساحة ضخمة من المشروع لإنشاء فنادق وشقق فندقية-وهي الوحدات الأكثر طلبًا في هذه المنطقة- بالإضافة إلى إنشاء محال لعلامات تجارية شهيرة وكابينات الشاطئ، كلوب هاوس، مطاعم، وممشى مطل على البحر مباشرة لتوفير خدمات لسكان المشروع والساحل الشمالي بما يضمن توافر الخدمات للعملاء طوال العام وليس خلال أشهر الصيف فقط، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة باستدامة التنمية في الساحل.

وينفرد مشروع Hyde Park North بمزايا تنافسية ستجعله الاختيار الأول للراغبين في شراء وحدات بمنطقة الساحل الشمالي؛ بدايةً من موقع متميز بالساحل الشمالي بطريق رأس الحكمة مما يجعله قريبًا من المحاور والطرق الرئيسية سواء المؤدية إلى القاهرة أو إلى باقي مدن الساحل الشمالي، إذ يبعد المشروع 2 كيلو متر من طريق الضبعة و4 كيلو مترات من مخرج مشروع فوكا، وعلى بعد 91 كيلو متر من طريق العلمين الجديد، و120 كيلو متر من طريق العلمين.