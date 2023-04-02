مع عودة ظهور «توسان».. ارتفاعات جديدة في أسعار سيارات هيونداي «إلنترا HD» و«أكسنت RB» تصل إلى 5000 جنيه

أرسلت مجموعة «جي بي كورب» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «هيونداي» لشبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD وأكسنت RB بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات خلال أبريل الحالى.
كما كشفت القائمة السعرية الصادرة عن «هيونداي»، عودة ظهور طرازات «توسان» التى يتم تقديمها بتجهيزات ومواصفات جديدة.
وتتوافر طرازات «هيونداي توسان» عبر 7 فئات داخل السوق المحلية، بأسعار تتراوح من مليون و 40 ألفا إلى مليون 365 ألف جنيه.
أسعار هيونداي توسان
أسعار هيونداي إلنترا HD
أسعار هيونداي أكسنت RB
وتوضح القائمة التالية، أسعار هيونداي في مصر خلال مارس 2023