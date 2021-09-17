مع طرح موديلات 2022.. زيادات في أسعار سيارات «سكودا أوكتافيا» تصل إلى 15 ألف جنيه

تقدم بأسعار تبدأ من 430 إلى 685 ألف جنيه لمختلف الفئات

أعلنت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «سكودا، وسيات» فى مصر، عن طرح سيارات «سكودا أوكتافيا» موديل 2022 بزيادات سعرية تتراوح بين 10 إلى 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وطبقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «سكودا»، صعدت أسعار طرازات «أوكتافيا» الفئة الأولى «Ambition» إلى 430 ألف جنيه، بدلًا من 420 ألفًا سابقًا.

ارتفعت أسعار سيارات «أوكتافيا» الفئة الثانية «Style» إلى 490 ألف جنيه، مقارنة بنحو 480 ألفًا.

قفزت أسعار طرازات «أوكتافيا» الفئة الثالثة «Style Plus» إلى 530 الف جنيه، مقابل 520 ألفًا.

وتقدم سيارات «سكودا أوكتافيا» الفئة الرابعة «RS» بسعر 685 الف جنيه، بدلًا من 670 ألفًا.

ينتمي طرز «أوكتافيا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثمانى السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سكودا»، تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثوانٍ.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.