سيــارات

مع طرح موديلات 2022.. «داينامكس» ترفع أسعار سيارات «فيات تيبو» بقيمة 20 ألف جنيه

تقدم بأسعار تبدأ من 279.9 إلى 349.9 ألف جنيه لمختلف الفئات
أحمد عوض 2:19 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21 2:19 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

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أعلنت شركة «داينامكس للتوزيع» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «فيات» في مصر، عن طرح سيارات «فيات تيبو» موديل 2022 بزيادات سعرية تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه لمختلف الفئات.

ووفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «فيات»، ارتفعت أسعار طرازات «تيبو» الفئة الأولى «A/T Entry» إلى 279.9 ألف جنيه، بدلًا من 267.9 ألفًا سابقًا.

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وصعدت أسعار سيارات «تيبو» الفئة الثانية «A/T Mid» إلى 319.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 309.9 ألفًا.

وحددت أسعار طرازات «فيات تيبو» موديل 2022 فئة الهاشتباك «Entry» بقيمة 299.9 ألف جنيه، مقابل 287.9 ألفًا.

وقدرت أسعار سيارات «تيبو» فئة الهاتشباك «H/L» بنحو 349.9 ألف جنيه، بدلًا من 329.9 ألفًا.

تقدم سيارات «فيات تيبو A/T» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

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وطبقًا للبيانات المعلنة عن «فيات»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم أحمد عوض

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