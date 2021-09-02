سيــارات

مع طرح موديلات 2022.. أسعار طرازات «سيات أتيكا» ترتفع 10 آلاف جنيه

تقدم بأسعار تبدأ من 455 إلى 580 ألف جنيه لمختلف الفئات
أحمد عوض 10:53 م, الخميس, 2 سبتمبر 21 10:53 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

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أعلنت شركة «كيان إيجيبت» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «سكودا، وسيات» في مصر، عن طرح طرازات «سيات أتيكا» موديل 2022 بزيادات سعرية تصل إلى 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «سيات»، قدرت أسعار طرازات «أتيكا» الفئة الأولى «Style» بنحو 455 ألف جينه، بدلًا من 445 ألفًا.

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وحددت أسعار طرازات «سيات أتيكا» موديل 2022 الفئة الثانية «Style Plus» بقيمة بلغت 505 ألف جنيه، مقارنة بنحو 495 ألفًا.

وتقدم سيارات «أتيكا» الفئة الثالثة «Experience» بسعر 570 ألف جنيه، مقابل 560 ألفًا.

وسعرت طرازات «سيات أتيكا» الفئة الرابعة «FR» بنحو 580 ألف جنيه، بدلًا من 570 ألفًا.

ينتمي طراز «أتيكا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، يولد قوة قدرها 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

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ووفقًا للبيانات الرسمية المعلنة عن «سيات»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثوان.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم أحمد عوض

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