سيــارات

مع طرح موديلات 2022.. أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» ترتفع 2000 جنيه

تقدم بأسعار تبدأ من 320 الف جنيه
المال - خاص 9:31 م, الأحد, 29 أغسطس 21 9:31 م, الأحد, 29 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» موديل 2022 ؛ بقيمة بلغت 2000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ووفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «هيونداي»، قدرت أسعار طرازات «إلنترا CN7» موديل 2022 الفئة الأولى «SMART» بقيمة بلغت 320 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «SMART SAFETY» بنحو 330 ألف جنيه.

اقرأ أيضا  مصر ثانى أكثر دول المنطقة العربية مبيعًا للسيارات الملاكى فى النصف الأول من 2021

وحددت أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» الفئة الثالثة «SMART FUN» بنحو 342 ألفًا، والفئة الرابعة «SMART PLUS»بـ368 ألفًا، والفئة الخامسة «MODERN» بنحو 393 ألفًا، والفئة السادسة «ADVANCED» بـ430 ألفًا، والفئة السابعة «PREMIUM» بـ490 ألف جنيه، فى السوق المحلية.

ينتمي طراز «إلنترا CN7» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 127.5 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

اقرأ أيضا  سعر ومواصفات سيارات «إم جي 5» موديل 2022

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 11.6 ثانية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

سعر ومواصفات سيارات «إم جي RX5» موديل 2022

المال - خاص 10:15 م, الأحد, 29 أغسطس 21

قائمة أسعار سيارات «بيجو 5008» موديل 2022

المال - خاص 8:47 م, الأحد, 29 أغسطس 21

تعرف على أسعار سيارات «بيجو 3008» موديل 2022

المال - خاص 8:29 م, الأحد, 29 أغسطس 21

تبدأ من 356.9 ألف جنيه.. أسعار سيارات «بيجو 2008» موديل 2022

المال - خاص 8:14 م, الأحد, 29 أغسطس 21

«مانسكو» تعلن أسعار سيارات «بيجو 508» موديل 2022

المال - خاص 8:00 م, الأحد, 29 أغسطس 21

«المنصور» ترفع أسعار سيارات «شيفروليه كابتيفا» بقيمة 5 آلاف جنيه

المال - خاص 4:43 م, الأحد, 29 أغسطس 21