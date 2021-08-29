مع طرح موديلات 2022.. أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» ترتفع 2000 جنيه

تقدم بأسعار تبدأ من 320 الف جنيه

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» موديل 2022 ؛ بقيمة بلغت 2000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ووفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «هيونداي»، قدرت أسعار طرازات «إلنترا CN7» موديل 2022 الفئة الأولى «SMART» بقيمة بلغت 320 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «SMART SAFETY» بنحو 330 ألف جنيه.

وحددت أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» الفئة الثالثة «SMART FUN» بنحو 342 ألفًا، والفئة الرابعة «SMART PLUS»بـ368 ألفًا، والفئة الخامسة «MODERN» بنحو 393 ألفًا، والفئة السادسة «ADVANCED» بـ430 ألفًا، والفئة السابعة «PREMIUM» بـ490 ألف جنيه، فى السوق المحلية.

ينتمي طراز «إلنترا CN7» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 127.5 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 11.6 ثانية.