مع رونالدو وماني.. صلاح مرشح لجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العام في إنجلترا، حيث تواجد محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للجائزة للمرة الأولى منذ 2017-2018 عندما فاز بالجائزة وقتها.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائز في الحفل السنوي 9 يونيو في السابعة مساء بتوقيت لندن.

وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

محمد صلاح – ليفربول

ساديو ماني – ليفربول

كيفن دي بروين – مانشستر سيتي

هاري كين – توتنام

كريستانو رونالدو – مانشستر يونايتد

فيرجيل فان دايك – ليفربول

يُذكر أن محمد صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة النقاد الرياضيين، بينما فاز دي بروين بالجائزة من رابطة الدوري الإنجليزي.

وسبق لمحمد صلاح أن فاز بجائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين في 2017-2018.