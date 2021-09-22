مع رفع الحصانة عن جميع أعضائه .. الرئيس التونسي يصدر أمرا باستمرار تعليق عمل مجلس النواب

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، أمرا رئاسيا بمواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووقف كافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

كما أصدر الرئيس التونسي أمرا رئاسيا بأن يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

وأصدر سعيد أمرا رئاسيا بمواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.