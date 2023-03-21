مع حلول موعد استحقاقها غدا.. ما مصير حصيلة شهادات الـ 18% بالبنوك

يبدأ غدا الأربعاء 22 مارس موعد استحقاق شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 18%، للمودعين في بنكي الأهلي ومصر.

طرح شهادات الـ 18%

وطرح البنكان الحكوميان، الشهادات بفائدة 18%، في 21 مارس الماضي، لتتوقف عن بيعها في 30 مايو من العام نفسه، والتي جاءت تزامنا مع تحريك سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

وبلغت حصيلة شهادة الـ18% في البنك الأهلي المصري، 515 مليار جنيه، و240 مليار جنيه لدى بنك مصر منذ صدورها في 21 مارس 2022، ليصل مجموعهما نحو 750 مليار جنيه، خلال فترة 71 يوم من طرحها.

ووصلت قيمة الاكتتاب في شهادات الـ 18%، قيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها لمدة عام، وتم صرف العائد الشهري لمدة سنة بنهاية استحقاق الشهادة.

مصير أموال عملاء الشهادات الـ 18%

وفي بداية الشهر الجاري، ومع قرب نهاية مدة الشهادات، كان البنك الأهلي كشف مصير أموال عملاء الشهادات الـ 18% السنوية، وإمكانية تجديدها من عدمها، مشيرا إلى أن غير المتحفظ عليها ستضاف في تاريخ الاستحقاق لحساب العملاء.

البنك الأهلي

وأضاف عبر موقعه الرسمي الإلكتروني، أنه بالنسبة للشهادات المتحفظ عليها سيتم تجديدها في تاريخ استحقاقها بالشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الشهري.

ويبلغ سعر الفائدة على الشهادة البلاتينية فى البنك الأهلى المصرى 16% عائدا شهريا ثابتا، و16.25% عائدا ربع سنوى ثابتا، و16.5% عائدا نصف سنوى ثابتا، و17.25% عائدا سنويا ثابتا.

ويترقب عملاء القطاع المصرفى، طرح شهادات ادخار جديدة، مع توقعات أن تتجه البنوك لطرح شهادات بعائد مرتفع قد يصل لـ 30%، بهدف امتصاص السيولة الزائدة، وضمان عدم خروجها من الجهاز المصرفى.

و في 4 يناير الماضي، كان

، أعلنا عن طرح شهادات 25%، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، تبلغ 25% كعائد سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %22.5 سنويًا.

ووصلت حصيلة شهادات البنكين 500 مليار جنيه، حيث توقفت بعد 28 يوما من طرحها بعد تحقيق المستهدف منها. وقبل أيام قليلة ماضية، طرح بنك ناصر، شهادتين بفائدة 22% على 3 سنوات، وأخرى بفائدة 20% على سنة ونصف، يستحقان في نهاية المدة، بحد أدنى ألف جنيه ومضاعفاتها.

وقبل أيام قليلة ماضية،

، شهادتين بفائدة 22% على 3 سنوات، وأخرى بفائدة 20% على سنة ونصف، يستحقان في نهاية المدة، بحد أدنى ألف جنيه ومضاعفاتها.