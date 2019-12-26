مع توقعات الطقس السيء .. غرفة عمليات بوزارة التنمية المحلية لمواجهة أمطار المحافظات

تتابع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار، وذلك فى ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية بموجة من الطقس السيء وسقوط أمطار على بعض المحافظات.

وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظات وتواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسباً لأية أحداث غير متوقعة بسب الطقس السيء مع مراجعة أعمدة الكهرباء واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر؛ حرصا على سلامة المواطنين وتجنب حدوث أى مخاطر .

ووجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، باستمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ، مشدداً على ضرورة اتخاذ جميع التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى.

وأشار تقرير غرفة العمليات المركزية بالوزارة إلي استقرار الأوضاع في معظم المحافظات مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة وبورسعيد، وقامت غرف العمليات فى المحافظات المشار إليها باستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكم الأمطار والتعامل معها.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن محافظتى الإسكندرية ومطروح قررت تأجيل الدراسة أمس واليوم؛ بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، وحرصاً على سلامة وأمن أبناء المحافظتين.

وإشار إلى أن المحافظات تقوم باستمرار بمراجعة خطة انتشار المعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى، وقال إنه يتم التنسيق مع القوات المسلحة وإدارات المرور لتحديد طرق ومحاور بديلة فى حالة أغلاق أى طرق أو ميادين رئيسية.