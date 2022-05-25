مع تقليص حصص الموزعين.. وكلاء السيارات يقصرون عمليات البيع على فروعهم

اتجه العديد من وكلاء السيارات للاقتصار على عمليات البيع على فروعهم وصالات العرض التابعة لهم، إضافة إلى تقليص الحصص الموردة للموزعين فى ظل تباطؤ حركة الاستيراد وتوقف حركة الشحن الدولى.

قال أحد موزعى السيارات، إن النسبة الأكبر من الوكلاء المحليين خفضوا إجمالى الكميات والحصص الشهرية بنسب تتراوح من 70 إلى %90، فضلًا عن التوقف عن تسليم بعض الطرازات التى تشهد ارتفاعًا فى حجم الطلب المحلى.

وأضاف أن الاتجاه العام لدى وكلاء السيارات يسير نحو الاقتصار على عمليات البيع وتوزيع الحصة الأكبر من الكميات المستوردة على الفروع وصالات العرض التابعة لها تحت وطأة نقص المخزون، وعدم القدرة على استيراد أى شحنات جديدة بسبب القيود المفروضة على عمليات الاستيراد خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن العديد من موزعى السيارات قاموا بالتوقف عن عمليات البيع لصالح التجار، بهدف حصد جميع المكاسب المحصلة عن عمليات البيع منفردًا دون تخصيص أى عمولات أو ربحية للتجار؛ قائلًا: «إجمالى الكميات الموردة من الوكلاء انخفضت من متوسط 80 إلى 5 مركبات فقط شهريًا».

وأكد أن بعض وكلاء السيارات أخطروا موزعيهم باحتمالية التوقف عن تسليم الحصص المتعاقد عليها خلال الشهرين المقبلين، فى ظل استمرار الصعوبات التى يواجهونها فى عمليات الاستيراد، وتباطؤ حركة الشحن الدولى، متوقعًا أن تشهد السوق المحلية نقصًا كبيرًا فى أعداد الكميات المطروحة من الطرازات فضلًا عن اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، تراجعت أعداد تراخيص سيارات الركوب «الملاكى» فى مصر بنسبة %28.5، لتسجل 14 ألفًا و694 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال أبريل الماضى، مقابل 20 ألفًا و552 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.