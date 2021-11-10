اتصالات وتكنولوجيا

مع تقديمها عرض يفوق «الاتصالات السعودية»بـ 14 % ..المصرية للاتصالات الرابح الأكبر من صفقة «فودافون -فوداكوم»

تبلغ 2.7 مليار دولار
محمود جمال 11:43 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21 11:43 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

يبدو أن المصرية للاتصالات هي الرابح الأكبر من العرض الذي تلقته مجموعة فودافون بالأمس من قبل شركتها التابعة “فوداكوم” لنقل حصتها البالغة 55 % في شركة فودافون مصر الي فوداكوم،بعد الإعلان صباح اليوم عن قيمة الصفقة المحتملة التي بلغت 2.738 مليار دولار، بزيادة بلغت نحو 14 % عن قيمة العرض السابق الذي تقدمت به شركة الاتصالات السعودية بنحو 2.392 مليار دولار.

اقرأ أيضا  المصرية للاتصالات : «فودافون مصر» أخطرتنا بتلقي عرض نقل ملكية حصتها إلي «فوداكوم»


ومع التزام فوداكوم بكافة بنود اتفاقية المساهمين المعدلة التي تم توقيعها فيما بين مساهمي شركة فودافون مصر بتاريخ 7 يونيو 2021، تحتفظ الشركة المصرية للاتصالات بالعديد من المزايا والحقوق الإضافية التي حصلت عليها مقابل حصول مجموعة فودافون علي حق نقل ملكية حصتها في شركة فودافون مصر داخل مجموعة فودافون، ويبقى أمامها العديد من الخيارات التي تضمن لها تعظيم استثماراتها.

اقرأ أيضا  تعرف على العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول بالدلتا خلال أغسطس الماضى (جراف)

وكان المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، قد أشار بالأمس إلى أن التعديلات التي تمت على اتفاقية المساهمين تضمن للمصرية للاتصالات رؤية أفضل لاستثمارها بالشركة وتطمئن مساهمي الشركة المصرية للاتصالات بأن هذا الاستثمار ما زال يؤتي بثماره، فضلاً عن استمرار تعدد الخيارات المتاحة أمام المصرية للاتصالات للتعامل مع حصتها في شركة فودافون مصر بشكل عملي طبقاً لبنود اتفاقية المساهمين المعدلة بغض النظر عن وجود صفقة محتملة من عدمه.

اقرأ أيضا  «أمان» تستعرض إسهاماتها في تطوير التكنولوجيا المالية بمعرض Cairo ICT

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

ملف الكاتب محمود جمال

اقرأ أيضاً

كيف تستفيد المصرية للاتصالات من نقل حصة فودافون مصر إلي «فوداكوم» ؟

محمود جمال 11:46 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

وزيرالاتصالات يبحث مع رئيس «طلبات» خطط الشركة المستقبلية للتوسع فى مصر

محمود جمال 11:23 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

« الدريني » و« سرحان » مستشاران قانونيان فى صفقة نقل ملكية فودافون مصر إلى «فوداكوم»

محمود جمال 11:16 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

عصام : صفقة نقل ملكية فودافون مصر إلي «فوداكوم» تتيح لنا الانفتاح علي أفريقيا

محمود جمال 10:50 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

2.7 مليون يورو قيمة صفقة نقل ملكية فودافون العالمية حصتها في مصر إلي «فوداكوم»

المال - خاص 10:32 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

فودافون العالمية : نقل ملكية حصتنا في فودافون مصر إلي فوداكوم 31 مارس المقبل

محمود جمال 9:57 ص, الأربعاء, 10 نوفمبر 21