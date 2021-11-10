مع تقديمها عرض يفوق «الاتصالات السعودية»بـ 14 % ..المصرية للاتصالات الرابح الأكبر من صفقة «فودافون -فوداكوم»

يبدو أن المصرية للاتصالات هي الرابح الأكبر من العرض الذي تلقته مجموعة فودافون بالأمس من قبل شركتها التابعة “فوداكوم” لنقل حصتها البالغة 55 % في شركة فودافون مصر الي فوداكوم،بعد الإعلان صباح اليوم عن قيمة الصفقة المحتملة التي بلغت 2.738 مليار دولار، بزيادة بلغت نحو 14 % عن قيمة العرض السابق الذي تقدمت به شركة الاتصالات السعودية بنحو 2.392 مليار دولار.



ومع التزام فوداكوم بكافة بنود اتفاقية المساهمين المعدلة التي تم توقيعها فيما بين مساهمي شركة فودافون مصر بتاريخ 7 يونيو 2021، تحتفظ الشركة المصرية للاتصالات بالعديد من المزايا والحقوق الإضافية التي حصلت عليها مقابل حصول مجموعة فودافون علي حق نقل ملكية حصتها في شركة فودافون مصر داخل مجموعة فودافون، ويبقى أمامها العديد من الخيارات التي تضمن لها تعظيم استثماراتها.

وكان المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، قد أشار بالأمس إلى أن التعديلات التي تمت على اتفاقية المساهمين تضمن للمصرية للاتصالات رؤية أفضل لاستثمارها بالشركة وتطمئن مساهمي الشركة المصرية للاتصالات بأن هذا الاستثمار ما زال يؤتي بثماره، فضلاً عن استمرار تعدد الخيارات المتاحة أمام المصرية للاتصالات للتعامل مع حصتها في شركة فودافون مصر بشكل عملي طبقاً لبنود اتفاقية المساهمين المعدلة بغض النظر عن وجود صفقة محتملة من عدمه.