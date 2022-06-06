«مع تقدير قيمته العادلة بـ3.40 جنيه».. بنوك استثمار توصي بشراء سهم بالم هيلز (جراف)

أوصت بنوك استثمار محلية بشراء سهم بالم هيلز مع تقدير قيمته العادلة بـ3.40 جنيه، وسعره المستهدف عند 2.37 جنيه، مقارنة بمستويات تداول بالبورصة المصرية حاليا عند مستوى 1.2 جنيه.

وقدر بنك استثمار بلتون في تقرير حديث له القيمة العادلة لسهم بالم هيلز عند 3.40 جنيه، مع توصية بالشراء، وأبقى بنك استثمار النعيم على السعر المستهدف للسهم عند 2.37 جنيه، مع توصية بالشراء.

وأنهى سهم بالم هيلز تعاملاته اليوم الاثنين صاعدًا 1.77%، مغلقًا عند مستوى 208 جنيهات، بإجمالي تعاملات 5.8 مليون جنيه، بكمية 4.8 مليون سهم.

وسجلت بالم هيلز أداءً قويًا في الربع الأول من العام الحالي حيث بلغت مبيعاتها التعاقدية 5.5 مليار جنيه، بنمو سنوى 62%، وارتفعت الإيرادات بنسبة 47% لتسجل 2.9 مليار جنيه، ونما صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 44% مسجلًا 295 مليون جنيه.

وقالت "بالم هيلز" إن الزيادة في المبيعات ترجع بشكل أساسي إلى زيادة أسعار البيع، وعدد الوحدات المباعة، إلى جانب استمرار مشروع بادية في تحقيق مبيعات قوية، وكذلك مشروع بالم هيلز بالقاهرة الجديدة.

وسجل عدد الوحدات المبيعة خلال الربع الأول زيادة 96%على أساس سنوي لتصل إلى 959 وحدة، مقابل 488 وحدة مبيعة الفترة المماثلة.