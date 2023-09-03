مع تفاقم أزمة العقارات الصينية.. كوريا تقلص استثماراتها في القطاع

قال وزير المالية الكوري اليوم الأحد إن بلاده لا تتوقع “أي تأثير مباشر” لأزمة العقارات في الصين على الاقتصاد الكوري، بحسب وكالة يونهاب.

وقال وزير المالية “تشو كيونغ-هو” في برنامج تلفزيوني إن “المؤسسات المالية المحلية اتخذت موقفا حذرا بشكل استباقي ضد الاستثمارات في سوق العقارات الصينية. لقد استثمرت مبلغا صغيرا جدا من المال في شركات تطوير العقارات الصينية”.

وقال إن حكومة كوريا الجنوبية تنظر في مجموعة متنوعة من المؤشرات الاقتصادية أثناء مراقبة السوق الصينية، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تعلن الصين عن إجراءات لحل أزمة العقارات.

وتشكل العقارات نحو 30 % من الناتج المحلي الإجمالي للصين، مما يجعلها أكبر مساهم في الاقتصاد الصيني.

ويبدو أن أزمة القطاع العقاري في الصين تزداد سوءا مع انخفاض مبيعات المساكن الجديدة، وتقدمت شركة العقارات الصينية العملاقة “إيفرجراند جروب” مؤخرا بطلب لإشهار إفلاسها في الولايات المتحدة، وقد تتخلف شركة “كونتري جاردن” العقارية المثقلة بالديون عن سداد ديونها.