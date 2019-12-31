مع تطبيق الشراكة التركية.. أسعار سيارات فيات تيبو تهبط 25 ألف جنيه

تراجعت الفئة الاولي إلي 189.9 ألف جنيه

أعلنت شركة دينامكس أوتو، وكيل العلامة الإيطالية فيات في مصر، تخفيض أسعار سيارات فيات تيبو بقيمة تتراوح بين 18.1 و25.1 ألف جنيه لمختلف الفئات، والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من غد.

تأتي تلك التخفيضات بالتزامن مع تطبيق الشريحة الأخيرة من الإعفاءات الجمركية علي السيارات التركية المنشأ، والتي من المقرر تطبيقها اعتبارا من غد.

وتراجعت أسعار “تيبو- المانيوال” الفئة الأولي إلي 189.9 ألف جنيه، بدلا من 215 ألفا سابقا.

وانخفضت أسعار فيات تيبو- المانيوال” الفئة الثانية إلي 204.9 ألف جنيه، مقابل 225 ألفا.

كما هبطت أسعار “تيبو – أتوماتيك” الفئة الأولي إلي249.9 ألف جنيه، مقارنة ب273 ألفا.

وتراجعت أسعار “تيبو- أتوماتيك” الفئة الثانية إلي 284.9 ألف جنيه، بدلا من 303 ألفا.

وخفضت الشركة أسعار فيات تيبو الفئة الأولي فئة الهاتشباك إلي 269.9 ألف جنيه، مقابل 289 ألفا.

وقدرت أسعار الفئة الثانية من فئة الهاتشباك بقيمة 309.9 ألف جنيه.

وتنتمى طرازات “تيبو” لفئة السيارات العائلية السيدان، والتي تتوافر بإصدارين من المحركات كالتالى:

«الإصدار الأول» مدعوم بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ليعطي قوة قدرها 95 حصانا، وعزم أقصى للدوران 127 نيوتن متر، بناقل حركة سداسي السرعات مانيوال.

فى حين يدعم «الاصدار الثانى» من «تيبو»، بمحرك سعة 1600 سي سي، ليخرج قوة 110 حصانا، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن متر، بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.