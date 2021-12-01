لايف

مع تطبيق إجراءات السفر.. الصحة العالمية: الحظر لا يوقف انتشار أوميكرون

65 دولة تطبق إجراءات السفر
أحمد فراج 3:48 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 3:48 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

دعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى ضرورة تطبيق نهج مدعم بالأدلة ومستند إلى المخاطر حال تنفيذ أي إجراءات سفر متعلقة بالمتحور أوميكرون، ومنها احتمال فحص المسافرين الدوليين أو إخضاعهم لحجر صحي، مشيرة إلى أن الحظر الشامل لا يمنع انتشاره، بحسب وكالة “رويترز”.

الصحة العالمية : 65 دولة تطبق إجراءات سفر

وذكرت الصحة العالمية أن أنباء وردت عن بدء نحو 65 دولة تطبيق إجراءات سفر للحيلولة دون وصول أوميكرون إليها اعتبارا من 28 نوفمبر .

وقالت الصحة العالمية في أحدث نصائحها بشأن السفر إن الأشخاص الذين تجاوزوا الستين ومن يعانون مشكلات صحية يجب عليهم تأجيل السفر لأنهم معرضون بشدة للوقوع في براثن المرض بل وللموت.

الصحة العالمية توصي بمن هم فوق الستين بعدم السفر

وقال متحدث باسم الصحة العالمية إن ذلك يتماشى مع نصيحتها المتعلقة بمن هم فوق الستين منذ ديسمبر 2020، بعض النظر عن تلقي المسافر لقاحا أم لا، ولا تمثل أي تغير في التوجيهات.

اقرأ أيضا  الحكومة تُجدد التأكيد : لم تثبت إصابة أي حالة بـ«أوميكرون» في مصر حتى الآن

وأثارت سلالة أوميكرون التي رُصدت بداية في جنوب أفريقيا، قلقا عالميا ودفعت دول إلى فرض حظر السفر، وسلطت الضوء على التفاوت بين حملات التطعيم الضخمة في الدول الغنية وشح التطعيم في الدول النامية.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة اليوم إن السلطات الوطنية في دول المغادرة والعبور والوصول ربما تطبق نهجا متعدد المستويات للحد من المخاطر بما يؤدي إلى تأجيل أو تحجيم وصول أوميكرون إليها.

وأضافت المنظمة “الإجراءات ربما تشمل فحص المسافرين قبيل السفر أو لدى وصولهم، واستخدام اختبارات كورونا أو إخضاع المسافرين الدوليين لحجر صحي بعد تقييم دقيق للمخاطر”.

اقرأ أيضا  جونسون يعلن انتقال طفرة أوميكرون بسرعة حتى بين متلقي اللقاحات

وذكرت أن الإجراءات جميعها يجب أن تتناسب مع الخطر وأن تكون محددة المدة وأن تطبق مع احترام حقوق المسافرين.

الصحة العالمية: حظر السفر الشامل لن يمنع الانتشار دوليا

وقالت “حظر السفر الشامل لن يمنع الانتشار دوليا، ويضع عبئا ثقيلا على الحياة وسبل العيش”.

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا، ستيفان بانسل، رجح أن يساعد العدد الكبير من الطفرات في متحور أوميكرون على التهرب من الحماية التي توفرها اللقاحات الحالية، مما يجعل من الضروري تطوير تطعيمات جديدة. وهو الأمر الذي تسبب في تراجع الأصول الخطرة.

رئيس مودرنا: الأمر قد يستغرق شهورا لشركات الأدوية لتطوير ونشر التطعيمات المحدثة

وقلل الرئيس التنفيذي من التوقعات بأن اللقاحات الجديدة قد تكون جاهزة قريبا، ومع ذلك، قال في مقابلة مع فايننشال تايمز إن الأمر قد يستغرق شهوراً لشركات الأدوية لتطوير ونشر التطعيمات المحدثة التي يمكنها تقديمها بأعداد كبيرة.

اقرأ أيضا  موجة حارة تضرب البلاد.. ارتفاع درجات الحرارة غدا والعظمى في القاهرة 33

وقال إنه لا يوجد دليل على أن الجرعات الحالية ستوفر نفس المستوى من الحماية ضد متغير أوميكرون، كما تفعل ضد دلتا، وسيكون هناك انخفاض جوهري في فعاليتها.

ونُقل عن بانسل قوله: “لا أعرف كم فقط لأننا بحاجة إلى انتظار البيانات، كل العلماء الذين تحدثت معهم أكدوا أن هذا لن يكون جيداً”.

وأخاف حديث بانسل الأسواق، حيث تراجعت الأسهم في آسيا جنباً إلى جنب مع العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية والأوروبية والنفط الخام.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

ملف الكاتب أحمد فراج

اقرأ أيضاً

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية.. أمطار واضطراب بالملاحة

دعاء محمود 3:36 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

نظر طعون المتهمين في قضية الهجرة غير الشرعية لليبيا 5 مارس

المال - خاص 3:21 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

تعرف على المستفيدين من زيادة معاشات نقابة المهندسين

مدحت إسماعيل 3:20 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

البطل جروب تطلق حملة «مكملين بالخير» لدعم وتغيير حياة ذوي الهمم

شريف عمر 3:06 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

ضبط مصنع لإنتاج طفايات الحريق المغشوشة في القاهرة

أماني عوض 2:24 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

طارق شوقي يزور مدرسة vikki الفنلندية للاطلاع على دورها في تطوير التعليم

جهاد سالم 2:16 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21