مع تسجيل مصابي «كورونا» أرقاما قياسية في أمريكا.. الصين تلغي رحلات جوية

الرحلات الملغاة تشمل أربعة من شركة (يونايتد إيرلاينز) واثنتين من (دلتا إيرلاينز) واثنتين من (أمريكان إيرلاينز)

قررت الصين إلغاء أكثر من 24 رحلة جوية كانت قادمة من الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة بعدما أثبتت فحوص العديد من الركاب إصابتهم بكوفيد-19 عقب وصولهم إلى البلاد، بحسب وكالة رويترز.

وألغت هيئة تنظيم الطيران في الصين ثماني رحلات جوية في المجمل قادمة من الولايات المتحدة إلى شنغهاي بموجب قواعدها للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.

الرحلات الملغاة تشمل أربعة من شركة (يونايتد إيرلاينز) واثنتين من (دلتا إيرلاينز) واثنتين من (أمريكان إيرلاينز)

وشملت الرحلات الملغاة أربعة من شركة (يونايتد إيرلاينز) واثنتين من (دلتا إيرلاينز) واثنتين من (أمريكان إيرلاينز).

كما ألغت إدارة الطيران المدني في الصين ما لا يقل عن 22 رحلة جوية أخرى كانت متجهة إلى الولايات المتحدة عبر شركات طيران صينية منذ ديسمبر الماضي بعدما جاءت فحوص عدد من الركاب إيجابية.

الولايات المتحدة تواجه زيادة كبيرة في الإصابات بالمتحور أوميكرون

وتواجه الولايات المتحدة زيادة كبيرة في الإصابات بالمتحور أوميكرون، ودخل المستشفيات أمس الإثنين 132646 مصابا بكوفيد-19 ليتجاوز المرضى الجدد بالمستشفيات بذلك العدد القياسي المسجل في يناير 2021 والذي بلغ 132051، وتضاعف متوسط عدد الحالات المسجل خلال سبعة أيام إلى 704 آلاف حالة في الأيام العشرة الماضية.

الولايات المتحدة تلغى رحلات جوية من سان فرانسيسكو إلى شنغهاي

وقالت الولايات المتحدة إنها اضطرت لإلغاء رحلات جوية من سان فرانسيسكو إلى شنغهاي في 15 و19 و22 و26 يناير كانون الجاري.

وأظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت ما لا يقل عن 1.35 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الإثنين، في أعلى رقم يومي تسجله أي دولة في العالم بينما تواصل السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا انتشارها دون هوادة.

وكان الرقم القياسي السابق 1.03 مليون حالة تم تسجيله في الثالث من يناير. ويُسجل عدد كبير من الحالات كل اثنين لأن العديد من الولايات لا تعلن عن الإصابات في عطلة نهاية الأسبوع، وارتفع متوسط سبعة أيام لعدد الإصابات إلى ثلاثة أمثاله في أسبوعين ليتجاوز 700 ألف إصابة جديدة يوميا.

رقم قياسي للإصابات الجديدة

وجاء الرقم القياسي للإصابات الجديدة في اليوم نفسه الذي ارتفع فيه عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات لأعلى مستوى له على الإطلاق، إذ زاد إلى المثلين في ثلاثة أسابيع وفق إحصاء رويترز.

ويوجد 136604 مرضى بكوفيد-19 في المستشفيات، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي البالغ 132051 والمسجل في يناير من العام الماضي.

أما الوفيات جراء كوفيد-19 فبلغ متوسطها 1700 يوميا، ارتفاعا من نحو 1400 في الأيام القليلة الماضية لكنه في نطاق مستويات مسجلة في وقت سابق من الشتاء.

ومع أن المتحور أوميكرون قد يكون أقل خطورة، لكن مسؤولي الصحة يحذرون من أن زيادة أعداد الإصابات قد تضغط بشدة على المنظومة الصحية التي تواجه بالفعل نقصا في العمالة.