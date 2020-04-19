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مع تسجيلها 866 إصابة «كورونا».. تونس تمدد إجراءات الحجر الصحي حتى 3 مايو

لوقف تفشي فيروس كورونا
المال - خاص 12:40 ص, الأثنين, 20 أبريل 20 12:40 ص, الأثنين, 20 أبريل 20

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أعلن رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ، تمديد العمل بإجراءات الحجر الصحي للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، حتى 3 مايو المقبل، وفق نقلته سبوتنيك الروسية، عن تلفزيون “نسمة” الحكومي.

وقال رئيس وزراء البلاد في لقاء متلفز، إنه تقرر تمديد إجراءات الحجر الصحي العام بشكله الحالي لوقف تفشي فيروس كورونا حتى التاريخ المذكور.

وحتى اليوم، أعلنت تونس عن تسجيل 866 حالة إصابة بالفيروس و37 حالة وفاة متصلة به وفرضت عزلا عاما منذ 20 مارس/ آذار.

وبحسب وكالة “رويترز” فإن تفشي المرض يضر بشدة بقطاع السياحة الذي يسهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي ويعد مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية.

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بقلم المال - خاص

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