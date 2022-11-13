مع تسارع التحول للتنقل الكهربائى.. «هيونداي» تستورد ألومنيوم من إندونيسيا

قالت شركة هيونداي موتور اليوم الأحد إنها عقدت شراكة مع مورد ألومنيوم إندونيسي كجزء من الجهود لتلبية الطلب المتزايد على المادة وسط انتقال صناعي متسارع إلى السيارات الكهربائية، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت هيونداي في بيان إن مذكرة التفاهم مع شركة بي تي أدارو للمعادن الاندونيسية ومقرها إندونيسيا من المتوقع أن تساعد أكبر شركة لتصنيع السيارات في كوريا الجنوبية في تأمين إمدادات مستقرة من الألمنيوم عالي الجودة وسط حالة عدم يقين في الخارج .

وأضافت هيونداي أن شركة أدارو للمعادن تخطط أيضًا لتزويد منتجات الألمنيوم منخفضة الكربون في المستقبل ، مما يساعد هيونداي على الاقتراب من هدفها الخاص بحيادية الكربون.

وتشير منتجات الألومنيوم منخفضة الكربون إلى المنتجات التي قللت بشكل كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية التصنيع من خلال استخدام مصادر الطاقة المستدامة.

وقالت هيونداي موتور إن الشركتين ستواصلان السعي للتعاون في المشاريع الصديقة للبيئة.