مع تزايد عدد إصابات «كورونا» يوميا.. تعرف على مزايا تطبيق «صحة مصر»

تنشر بوابة «المال» اليوم الخميس المزايا التي يتيحها تطبيق صحة مصر للمواطنين الذي أطلقته رسميا وزارة الصحة والسكان يوم 14 أبريل الماضي علي هواتف الأندرويد والآيفون.

ويصل عدد المستخدمين الذين قاموا بتحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي لأكثر من 100 ألف مستخدم.

يتيح التطبيق للمستخدم الإبلاغ عن نفسه حال إصابته بالفيروس من خلال كتابة بياناته الشخصية وتوصيلها مباشرة إلي غرفة العمليات التابعة للوزارة والتي تتواصل معه فورا.

ويمكن التطبيق أيضا من معرفة أقرب مستشفى للمستخدم للكشف عن أعراض كورونا طبقا لموقعه الجغرافي علي خريطة جوجل والتي تحدد له المكان باستخدام تكنولوجيا تحديد المواقع «جي بي إس».

كما يرسل للمستخدمين أيضا تبينهات عند الدخول في منطقة موبوءة أو مصنفة كحجر صحي مع توضيح إرشادات التعامل مع المشبته في إصابتهم.

وبحسب وزارة الصحة، فإن التطبيق يتضمن كافة تعليمات وإجراءات العزل المنزلي وكيفية تناول العلاج المناسب مع متابعة الحالة الصحية للمريض يوميا مع مسئولى وزارة الصحة، إلي جانب توضيح إرشادات كيفية التعامل مع المخالطين للحالة المصابة لضمان عدم انتقال العدوي إليهم.

بالإضافة إلي شرح التفاصيل الكاملة لخطة الحكومة في كيفية التعايش مع الفيروس، وآخر المستجدات والإحصائيات اليومية المتعلقة بالإصابات وحالات الشفاء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات سابقة، أن جميع المعلومات والبيانات في التطبيق معتمدة من كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية كما يتم تحديثها باستمرار وفقًا لآخر البيانات والمعلومات المتاحة.

وأكد أن الرابط متاح علي هواتف الأندرويد من خلال الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=eg.com.eserve.sehatmisr&hl=ar

وعلي هواتف الأندرويد من خلال الرابط التالي:

https://apps.apple.com/eg/app/%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/id1506794318?fbclid=IwAR2MyzHbWRzpL1N_CWjmB7roUfXbJQJjFi9VQMA-bnYJE6CdrSD296H0E8c