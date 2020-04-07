مع ترقب الأسعار الجديدة للبنزين.. وزير البترول يتابع أرصدة المشتقات بالسوق

عقد المهندس طارق الملا اجتماعًا، اليوم الثلاثاء؛ للاطمئنان على توافر المنتجات البترولية بكل أنواعها في السوق المحلية، وتواجد أرصدة استراتيجية كافية من البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت ومختلف المنتجات البترولية؛ لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات التنموية والاقتصادية.

ويترقب الشارع المصرى إعلان الحكومة للأسعار الجديدة للبنزين خلال ساعات، وسط ترجيحات كبيرة بخفض الأسعار.

وتأتى تلك الترجيحات على خلفية التراجع الذى حدث بأسعار الخام العالمية منذ مطلع العام الحالي.

وهوت الأسعار عالميًّا عقب أزمة فيروس كورونا التى ضربت نحو 200 دولة حول العالم، من بينها مصر.

حضر الاجتماع المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونائباه للتوزيع والتكرير ورئيس شركة الغازات البترولية “بتروجاس”.

وأكد وزير البترول أهمية الاستمرار في المتابعة اللحظية الدقيقة لمنظومة شحن وتداول توزيع المنتجات البترولية إلى المستهلكين والمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.

وشدد وزير البترول على متابعة تدفق امدادات الوقود من محطات ومستودعات الشحن إلى محطات التوزيع بواسطة غرفة العمليات بهيئة البترول.

وقال إن هدف ذلك التأكد من انتظام العمل وعمليات شحن وتداول وتوزيع الوقود.

ولفت إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء استثنى أنشطة نقل وتوزيع المنتجات البترولية من حظر الحركة على الطرق.

كما أكد وزير البترول أهمية انتظام العمل بمعامل التكرير والتصنيع ومصانع تعبئة اسطوانات البوتاجاز.

وقال إن تلك الكيانات تمثل ركيزة رئيسية في عملية إمداد السوق المحلية باحتياجاتها من المنتجات البترولية المختلفة.

ووجه الوزير الشكر والتقدير للعاملين بمنظومة توفير المنتجات البترولية والوقود بمختلف مجالاتها.

وأشاد بالجهد المبذول في الفترة الراهنة لتوفير المنتجات البترولية وتأمينها للمستهلكين.

وحث وزير البترول العاملين على استمرار الأداء المتميز انطلاقًا من الدور الحيوى الذى تمثله تلك المنظومة والعاملون بها.

وأشاد بدورهم فى تأمين متطلبات تسيير الحياة اليومية للمواطنين والقطاعات والمشروعات المختلفة.

ومن المرتقب أن تعلن لجنة تسعير الوقود نتائج مراجعتها الثالثة لأسعار الوقود خلال ساعات.

وشكلت الحكومة لجنة التسعير التلقائي للوقود العام الماضى بعضوية وزارتى البترول والمالية.

وتقوم اللجنة بمراجعة أسعار البنزين والسولار والمازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز كل 3 شهور.

وأجرت اللجنة المراجعة الاولى العام الماضى، حيث قررت فى أكتوبر 2019 تخفيض سعر البنزين 92 إلى 7.75 جنيه للتر.

وشمل قرارها خفض السولار إلى 6.75 جنيه للتر والمازوت إلى 4250 جنيهًا.

ثم قررت فى المراجعة الثانية تثبيت الأسعار يناير الماضى.