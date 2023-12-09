مع تراجع الاستهلاك.. «الكهرباء» توقف تخفيف الأحمال خلال أيام الانتخابات الرئاسية

كشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه لن يتم تخفيف الأحمال خلال فترة ايام الانتخابات الرئاسية والمقرر لها 10-11-12 ديسمبر الجاري.

وأضافت المصادر للمال ، أن عدم التخفيف يأتي على خلفية التنسيق الكامل مع وزارة البترول، بالإضافة إلى الدفع بماكينات الديزل للأماكن الحيوية واللجان الرئيسية.

وأوضحت أن الوزارة لديها القدرة الكاملة على تأمين التغذية لكافة الجمهورية خلال الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع تراجع الاستهلاك بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

وأكدت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية التي ستجري في مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري تم الإعلان عن الاستعدادات.

وأضافت الوزارة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة، وتوفير سبل الدعم بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية، حرصًا على انتظام وحسن سير العملية الانتخابية، ومنها:

– الحفاظ على انتظام التيار الكهربائي بالمقار الانتخابية الواقعة فى نطاق جمهورية مصر العربية، ووقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة الانتخابات.