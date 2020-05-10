عقـــارات

مع بدء طرحها من «الإسكان» للبيع.. تعرف على شروط وحدات سكن مصر

بأسعار تبدأ من 3400 جنيه
محمود زكي 11:56 م, الأحد, 10 مايو 20 11:56 م, الأحد, 10 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

بدأت وزارة الإسكان التسجيل إليكترونياً لحجز 2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع “سكن مصر”، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر “غرب أسيوط” – المنيا الجديدة – غرب قنا).

وأوضحت وزارة الإسكان أن حجز الوحدات يتم بأسبقية الحجز عبر الموقع الإليكتروني الإلكتروني (www.hdb–reservation.co)، الخاص ببنك التعمير والإسكان.

ترصد المال كافة التفاصيل الخاصة بوحدات سكن مصر التي طرحتها وزارة الإسكان

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصرى الجنسية

2- ألا يقل سن المتقدم عن ٢١عام فى تاريخ الحجز وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد على الوحدة السكنية

3 – لم يسبق للمتقدم او لأحد أفراد اسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر الحصول على وحدة أو قطة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي

4- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للأستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام والخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة

5- يوجد خصومات على السداد الفوري لثمن الوحدة السكنية

6- 50 ألف جنيه مقدم الحجز بالإضافة إلى 500 جنيه مصروفات التسجيل الالكتروني للوحدة

7- يستكمل الفائز بالوحدة نسبة 10٪ من إجمالي ثمن الوحدة بعد تخصيص الوحدة له.

8- سداد دفعات ربع سنوية بقيمة ١٠٠٠٠ جنيه لحين استلام الوحدة.

9- يتم سداد القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء الحجز الالكتروني

10- سداد ١٥ % من قيمة الوحدة عند الاستلام.

صورة من المشروع
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

ملف الكاتب محمود زكي

اقرأ أيضاً

«الإسكان» تطرح 3723 وحدة بمشروعي «دار مصر وسكن مصر»

محمود زكي 3:51 م, الثلاثاء, 28 أبريل 20

بالتواريخ والأرقام.. مواعيد تسليم المرحلة الأولى من وحدات سكن مصر في القاهرة الجديدة

محمود زكي 6:03 م, الأربعاء, 1 أبريل 20

جهاز القاهرة الجديدة يعلن تفاصيل وإجراءات تسليم وحدات «سكن مصر»

شرين طه 9:10 ص, الأربعاء, 1 أبريل 20

«الإسكان»: استكمال مقدمات الحجز للمواطنين السابق فوزهم بوحدات «دار مصر – سكن مصر – JANNA»

بدور إبراهيم 11:02 ص, الأربعاء, 6 نوفمبر 19

الإسكان: تنفيذ 3264 وحدة إسكان اجتماعى بمدينةغرب قنا و720 وحدة بمشروع “سكن مصر”

بدور إبراهيم 1:29 م, الأحد, 6 أكتوبر 19

وزير الإسكان: 5554 مواطنا حجزوا إلكترونيا وحدات بـ “جنة” و”سكن مصر”

بدور إبراهيم 11:55 ص, الخميس, 3 أكتوبر 19