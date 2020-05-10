مع بدء طرحها من «الإسكان» للبيع.. تعرف على شروط وحدات سكن مصر

بدأت وزارة الإسكان التسجيل إليكترونياً لحجز 2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع “سكن مصر”، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر “غرب أسيوط” – المنيا الجديدة – غرب قنا).

وأوضحت وزارة الإسكان أن حجز الوحدات يتم بأسبقية الحجز عبر الموقع الإليكتروني الإلكتروني (www.hdb–reservation.co)، الخاص ببنك التعمير والإسكان.

ترصد المال كافة التفاصيل الخاصة بوحدات سكن مصر التي طرحتها وزارة الإسكان

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصرى الجنسية

2- ألا يقل سن المتقدم عن ٢١عام فى تاريخ الحجز وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد على الوحدة السكنية

3 – لم يسبق للمتقدم او لأحد أفراد اسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر الحصول على وحدة أو قطة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي

4- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للأستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام والخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة

5- يوجد خصومات على السداد الفوري لثمن الوحدة السكنية

6- 50 ألف جنيه مقدم الحجز بالإضافة إلى 500 جنيه مصروفات التسجيل الالكتروني للوحدة

7- يستكمل الفائز بالوحدة نسبة 10٪ من إجمالي ثمن الوحدة بعد تخصيص الوحدة له.

8- سداد دفعات ربع سنوية بقيمة ١٠٠٠٠ جنيه لحين استلام الوحدة.

9- يتم سداد القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء الحجز الالكتروني