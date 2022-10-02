مع بدء تطبيق المرحلة الثانية.. «المال» تنشر قرار وزير المالية بالجدول الزمني لـ«الإيصال الإلكتروني»

مع بدء المرحلة الثانية من منظومة الإيصال الإلكتروني، تنشر “المال” قرار وزير المالية دكتور محمد معيط تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، والجدول الزمني للتطبيق.

ووفقًا لقرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022، هناك 3 مراحل رئيسية للمنظومة، بدأت أولاها على الممولين الذين التزموا بالتطبيق قبل نشر القرار في الجريدة الرسمية، والثانية مطلع أكتوبر الحالي.

وتشمل 400 ممول في أنشطة مختلفة بمحافطات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وتبدأ الثالثة في يناير 2023 على 2000 ممول في أنشطة مختلفة أيضا بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية.

وبعد ذلك تبدأ المرحلتان الرابعة والخامسة، واللتان تضمان مراحل فرعية، على أن ينتهي تطبيق المنظومة بالكامل في يوليو 2025.