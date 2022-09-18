مع بدء تطبيق الغرامات.. «حماية المستهلك»: مضارب الأرز فى مقدمة الملتزمين بالتسعيرة الحكومية

كثف جهاز حماية المستهلك مروره على المحال التجارية ومضارب الأرز والهايبرات في مختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة مدى التزامهم بالتسعيرة الجديدة التي أعلنتها الحكومة الفترة الماضية، وفقا لتصريحات مصادر مسئولة داخل الجهاز لـ«المال».

يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر تحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور بما لا يزيد عن 12 جنيها للكيلو غير المعبأ و15 جنيها للكيلو المعبأ.

ووفقا للمصادر، فإن الجهاز يقوم بتوقيع التجار وأصحاب المحلات التجارية على تعهد يفيد بالتزامهم ببيع الأرز بالسعر المحدد والإعلان عنه داخل المحلات، مضيفة أن هناك التزاما من جميع التجار والمحال بنسبة 99% بقرار التسعيرة، ولم يتم تحرير أي محاضر حتى الآن للتجار أو المضارب.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أنه في حالة شراء التاجر للأرز بالتسعيرة القديمة وهو 19 جنيها للكيلو يتم التنبيه عليه للإعلان عنه وبيعه بالسعر الجديد 12 للسايب، و15 للمعبأ، لافتة إلى أن هناك التزاما بالتعلميات من التجار ولا يوجد أي اعتراض على البيع بالسعر الجديد.

وتابعت أن مضارب الأرز احتلت مقدمة الملتزمين بالتسعيرة الجديدة، بعد الهايبر والمحال التجارية، ولا يوجد تكدس على السلعة حاليا وتبين ذلك من خلال المرور المستمر على المحال والمضارب.

وأكدت المصادر أن مبادرة “كلنا واحد” ساهمت في توافر منتج الأرز بنسبة كبيرة مما ساعد على عدم وجود تكدسات على المحال ومضارب الأرز وتوافره في المحال والمضارب.

وأوضحت أن المواطنين يتراجعون عن شراء الأرز في حالة رفع سعره ويقومون بشراء كميات بسيطة وهذا تسبب في عدم تواجد الزحام على هذا المنتج، مؤكدة انتهاء أزمة الأرز عقب بدء حصاد الموسم الجديد.

ونشرت «المال» الأربعاء الماضي تصريحات لمصادر مسئولة داخل جهاز حماية المستهلك، أكدت خلالها أن الجهاز سيقوم بالمرور على عدد من السوبر ماركت والتجار لإلزامهم بتوقيع إقرار استلام القرار الخاص بتسعير الأرز والالتزام به لتطبيق السعر الذي أعلنت عنه الحكومة لمنع ارتفاع تلك السلعة في السوق المحلية.

وقالت المصادر، إن تطبيق القرار على السوبر ماركت والتجار يتم من خلال التعاون بين جهاز حماية المستهلك، وشرطة التموين، والرقابة بوزارة التموين كونهما الجهات المنوطة بتطبيق القرار على التجار والسوبر ماركت.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أنه خلال مرور جهاز حماية المستهلك وشرطة التموين والرقابة بوزارة التموين يتم منح التاجر أو صاحب السوبر ماركت فرصة 48 ساعة لتوفيق أوضاعها والالتزام بالسعر التي أقرته الحكومة.

وأكدت المصادر أن الجهاز يبدأ في تطبيق القرار على جميع المحال التجارية والتجار والسوبر ماركت وتحرير المحاضر للمخالفين اعتبارًا من الجمعة 14 -9-2022 الجاري، مشيرة إلى أنه سيتم تحرير محاضر مباشرة بالغرامة المنصوص عليها التي تصل إلى 5 ملايين جنيه.

وأشارت إلى أن رئيس الجهاز أصدر قرار إلزام السوبر ماركت والتجار بالتوقيع على قرار وصوله تسعيرة الأرز لمنع التلاعب الأسعار، موضحة أنه أكد خلال اتخاذ تلك القرار لا يتم عمل المحاضر أول 3 أيام من صدوره لحين تعديل السيستم الخاص بكل تاجر أو سوبر ماركت.

جدير بالذكر أن الجهاز يقوم بإجراء حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية لمنع أي تجاوزات تتم من التجار للمستهلكين في سعر الأرز.

وتستمر الحملات على مدار اليوم لمتابعة الأسواق وعدم وقوع أي تجاوز، وفي حالة تواجد أي تلاعب بالأسعار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التاجر أو السوبر ماركت لمن لم يلتزم بقرار الحكومة وتطبيق العقوبة التي أقرها مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وأجرى الجهاز العديد من الحملات التفتيشية منذ إعلان قرار تطبيق سعر الأرز على عدد من الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بقرار مجلس الوزراء، وعدم التلاعب بالأسعار.

وبدأت الشركات المنتجة للأرز بسحب الأرز المطبوع عليه الأسعار القديمة التي كان يتراوح سعرها ما بين «20 وحتى 25 جنيها»، وطرحت عبوات حديثة بالأسعار الجديدة، وفقا لتصريحات سابقة لحازم المنوفي، رئيس شعبة البقالة والعطارة والمواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية.