مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي .. تعرف على مواعيد غلق المحال والمطاعم والورش

تبدأ مصر تطبيق التوقيت الصيفي بداية من الساعات الاولى من صباح غدا الجمعة وفقا لقانون التوقيت الصيفي والذي وقعه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا لترشيد استهلاك الطاقة.

وسيتم تطبيق التوقيت الصيفي حتي شهر اكتوبر المقبل ، ويعني تطبيقه أنه عند بلوغ الساعة 12 صباح الجمعة الليلة تتحرك عقارب الساعة إلى الواحدة صباحا “تقديم الساعة”.

التوقيت الصيفي

ومع تطبيق التوقيت الجديد تقرر تعديل كل المواعيد الخاصة بالطيران والنقل وغيرها من مواعيد مرتبطة بالتوقيت الصيفي ، حتي لا يتأثر المواطنين بالتغيير الجديد.

كما انه وفقا لمواعيد التوقيت الصيفي 2023 ستتغير مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة حسب التوقيت المحلي لكل المحافظات حيث ستزداد مواعيد الصلاة ساعة.

ويأتي السبب الرئيسي لتطبيق التوقيت الصيفي الى توفير الطاقة عن طريق تغيير مواعيد فتح وغلق المحال على ان تكون هذه المواعيد كالتالي:

ومن المقرر قيام المحال والمولات التجارية العمل وفقا للتوقيتات الجديدة كالتالى صيفا من 7 صباحًا، حتى 11 مساءً، بدلا من 10 مساءً، باستثناء المطاعم و الكافيهات.

كما سيتم زيادة توقيت غلق المحال والمولات ساعة يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق 12 منتصف الليل.

فيما تم تحديد مواعيد فتح المطاعم والكافيهات، الموجودة بالمولات التجارية لتبدأ يوميًا من 5 صباحًا، وتغلق 1 صباحًا، بدلًا من 12 منتصف الليل.

استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل، بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

فتح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من 8 صباحًا، وتغلق 7 مساء، بدلًا من 6 مساء في الشتاء، عدا الورش الموجودة على الطرق و محطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

يستثنى من مواعيد فتح وغلق المحال في الصيف أو الشتاء، محال البقالة و السوبر ماركت و المخابز و الأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن وأسواق الجملة و الصيدليات.

تنتهي المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال يوم 30 سبتمبر.