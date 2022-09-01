مع بدء التقديم للجامعات والمدارس.. 9 بنوك تتيح «قرض التعليم»

تتيح عدد من البنوك المحلية العاملة في السوق المحلية قروض متخصصة لتمويل التعليم بغرض مساعدة أولياء الأمور لتأمين أفضل المستويات التعليمية لأبنائهم، فى ظل الصعود الملحوظ فى مصروفات المدارس والجامعات التى سيبدأ التقديم لها خلال الأسابيع القادمة.

ومن خلال حصر أجرتة منصة لـ “المال” الإلكترونية من خلال مراكز الخدمة الهاتفية والمواقع الخاصة بالبنوك ان قائمة البنوك تضم كل من «مصر، التجارى الدولى، العربى الأفريقى الدولى، المصرف المتحد،البركة مصر، الأهلى الكويتى مصر، وقطر الوطنى الأهلى QNB الأمارت دبي الوطني ، بنك الشركة المصرفية saib ».

وتبين المسح إمكانية دفع المصروفات الدراسية للبنك على أقساط بفائدة تبدأ من 14.5% وحتي 19.5 %، وذلك لتمويل المراحل التعليمية المختلفة من تعليم أساسى وجامعى والدرجات العلمية والبرامج التدريبية.

تمنح البنوك هذا القرض للموظفين بموجب إثبات الدخل وتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو قيمة القسط الشهرى، ولأصحاب المهن والأعمال الحرة بتقديم سجل تجارى وشهادة محاسب قانونى بالدخل والموقف الضريبى وكشف حساب بنكى عن آخر 3 أو 6 أشهر، وأصحاب المعاشات بتعهد تحويل المعاش، وأصحاب الأوعية الادخارية للمصريين والأجانب.

وتطلب البنوك بعض المستندات للحصول على القرض، تشمل شهادة قيد معتمدة من الجهة التعليمية تتضمن المصروفات السنوية المطلوبة ودورية سداد الأقساط، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومى وإيصال مرافق حديث، وفى حالة الموظفين تطلب البنوك شهادة إثبات دخل وضمان تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط.

كما تطلب من أصحاب المعاشات بياناً معتمداً من جهة صرف المعاش يوضح قيمة المعاش وصفة العميل، مع توقيع العميل على إقرار بعدم قطع تحويل المعاش على البنك طوال فترة التمويل، وبيان بالمستفيدين من المعاش، وتعهد من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أو الجهة المنوط بها تحويل المعاش.

أما عن أصحاب المهن الحرة فتطلب البنوك صورة البطاقة الضريبية، وصورة ترخيص – تصريح مزاولة المهنة، بالنسبة للمهن الحرة، وصورة مستخرج رسمى حديث من السجل التجارى

الجدول التالي يوضح أسعار الفائدة على قروض التعليم داخل 9 بنوك :