مع انطلاق موسم المصايف..محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير المدينة

معتز محمودقام اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بجولة ميدانية بمناطق الريفية وكورنيش المدينة ومنطقة باب البحر بمدينة مرسي مطروح لمتابعة استكمال أعمال التجميل والتطوير واعادة الشئ لاصلة .ورافق المحافظ فى الجولة السيد الامام السكرتير العام والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المس

معتز محمود

قام اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بجولة ميدانية بمناطق الريفية وكورنيش المدينة ومنطقة باب البحر بمدينة مرسي مطروح لمتابعة استكمال أعمال التجميل والتطوير واعادة الشئ لاصلة .

ورافق المحافظ فى الجولة السيد الامام السكرتير العام والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد ومحمد جابر رئيس مدينة مرسي مطروح وخلف صادق وكيل وزارة الاسكان والقيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة .

حيث وجه المحافظ لرئيس المدينة بالتنسيق مع مديرية الامن لفتح حارة امام قوات الامن بمنطقة الريفية لسير السيارات وسرعة الانتهاء من إعادة الشي لاصلة بعد الانتهاء من مشروعات الكهرباء ورفع القمامة بشكل منتظم ودهان الارصفة ومراجعة انارة الاعمدة .

كما تفقد محافظ مطروح منطقة الكورنيش لمتابعة استكمال hعمال التطوير والتجميل بمنطقة الفيروز وباب البحر مشددا علي سرعة الانتهاء من كافة الاعمال في أقرب وقت ومراجعة أعمدة الانارة ودهان الارصفة وازاله القمامة بشكل منتظم .

وتابع المحافظ ميدانياً أعمال تركيب الانترلوك والبلدورات المضيئة بكورنيش المدينة خلف مديرية الامن بالاضافة لتخطيط الشوارع ووضع العلامات الارشادية ولافتات الأسعار علي شاطئ مطروح العام .

وشدد محافظ مطروح علي كافة الاجهزة التنفيذية والشركات العاملة الإسراع فى تنفيذ أعمال التطوير واعادة الشئ لاصلة طبقا للتصميمات الموضوعة من قبل لجنة التطوير لضمان الحفاظ على الشكل العام بما يتناسب بمكانه المحافظة السياحية .