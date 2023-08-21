مع انطلاق قمة بريكس غدا.. توقعات بنمو ثروات بلدان التكتل 30% خلال 4 سنوات

تنطلق فعاليات قمة بريكس 2023 خلال الفترة بين 22 و24 أغسطس في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، إذ يجتمع قادة المجموعة التي تضم خمس دول، في ظل توقعات تشير إلى إمكانية زيادة ثروات هذه البلاد بنسبة 30 % بحلول عام 2027، وفقا لشبكة ” سى إن إن”.

كانت دراسة نشرها بنك «كريدي سويس» ومجموعة «يو.بي.إس» مؤخراً قالت إن أكبر زيادات في الثروات في العام الماضي جاءت في روسيا والمكسيك والهند والبرازيل، بينما توقعت زيادة الثروات في بلدان مجموعة «بريكس»، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بنحو 30 % بحلول 2027، وفقاً لما أوردته رويترز.

ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ بزعماء أفارقة على هامش قمة بريكس 2023 للدفع بالتعاون الصيني الإفريقي في العصر الجديد، وتلك هي خامس زيارة له إلى جنوب إفريقيا منذ توليه الرئاسة في 2013.

يأتي لقاء شي بالزعماء الإفريقيين في قمة بريكس الخامسة عشرة لرؤساء الدول والحكومات، عقب قمة روسيّة إفريقيّة عقدت الشهر الماضي في سان بطرسبرج، شهدت لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع 17 زعيماً إفريقياً.

تجمع مجموعة «بريكس» بعض الدول من ثلاث قارات، تتمتع باقتصادات متفاوتة النمو، ففي الوقت الذي ارتفع فيه الناتج المحلي الإجمالي للصين، تذبذب في كل من جنوب إفريقيا والبرازيل وروسيا، بينما ارتفع بشكل طفيف في الهند، وفقاً لبيانات البنك الدولي.

ومن المتوقع أيضاً أن تناقش المجموعة كيفية تعزيز جمع الأموال بالعملة المحلية والإقراض داخل بنك التنمية الجديد.