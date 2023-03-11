مع انطلاق «بيبان 2023».. السعودية تجنى 3 مليار دولار تمويلات

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية،«منشآت»، مذكرة تفاهم مع شركة «هواوي تك انفستمنت العربية السعودية المحدودة»، إذ ستشهد الشراكة الجديدة توحيد جهود الكيانين لتعزيز التحول الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، بحسب قناة روسيا اليوم.

وفى إطار الاتفاقية، ستعمل «منشآت» وشركة «هواوي تك انفستمنت العربية السعودية المحدودة» معا لتزويد الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة بالأدوات اللازمة للنمو والنجاح في مجال التجارة الإلكترونية.

ومن شأن الاتفاقية تعزيز التعاون المشترك والحلول الرائدة المصممة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على تكنولوجيا الاتصالات.

الجدير ذكره أن مذكرة التفاهم هذه واحدة من أكثر من 25 اتفاقية تم إطلاقها جنبا إلى جنب مع مجموعة من المبادرات الاستثمارية، في اليوم الأول من «بيبان 2023».

ومن المتوقع أن يجذب الحدث – الذي يستمر من 9 إلى 13 مارس 2023 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض – أكثر من 105000 مشارك، بما في ذلك رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين،وواضعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة من المملكة وخارجها.

تعهدت 8 بنوك وكيانات تمويلية بأكثر من 2.93 مليار دولار

وفي إطار الاتفاقيات الموقعة الأخرى، تعهدت ثمانية بنوك وكيانات تمويلية بأكثر من 2.93 مليار دولار لدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وتماشيا مع رؤية 2030 ستسهم الاتفاقيات في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحويل البلاد إلى مركز تجارة عالمي المستوى.

وقال سامي إبراهيم الحسيني، محافظ «منشآت»: «نحن ملتزمون تماما بدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق إمكانات المملكة. كجزء من هذه المهمة، نهدف إلى خلق بيئة داعمة لريادة الأعمال تفضي إلى الاستثمار والنمو، لقد قطعنا أشواطاً كبيرة في هذه الرحلة على مر السنين، كما يتضح من قفزة المملكة مؤخرا من المركز الحادي والأربعين – في عام 2018 – إلى المركز الثاني، في عام 2022، في «مؤشر حالة ريادة الأعمال» الذي يصدر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال».

وأضاف: «يمثل بيبان 2023 فرصة رائعة لنا للبناء على هذا التقدم واتخاذ المزيد من الخطوات نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، فبوصفه منصة فريدة من نوعها موجهة بالكامل نحو التبادل الهادف للرؤى والتواصل والتعاون، سيساعد بيبان 23 في إلهام الابتكار وإحداث تغيير إيجابي دائم في قطاع ريادة الأعمال السعودي والعالمي».