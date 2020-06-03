عقـــارات

مع انتهاء حجز وحدات «جنة».. تعرف على الأسعار وطرق سداد تصل إلى 20 عاما

والتي تشمل 1359 وحدة في 6 مدن
محمود زكي 9:52 م, الأربعاء, 3 يونيو 20 9:52 م, الأربعاء, 3 يونيو 20

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أعلنت وزارة الإسكان عن إنتهاء حجز 1359 وحدة سكنية ضمن مشروع جنة الفاخر التي طرحتها وزارة الإسكان في 6 مدن جديدة وهي 6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق)  غدًا الخميس الموافق 4/6/2020 في تمام الساعة 11.59 مساءَا.

وسجل سعر المتر المربع في مدينة 6 أكتوبر قيمة 9470  جنيه في حين سجل سعر المتر في مدينة الشيخ زايدة قيمة  11925 جنيه  بينما سجل سعر المتر في مدينة دمياط الجديدة قيمة 9080 وبلغ سعر المتر في القاهرة الجديدة 10285 جنيه 

وحددت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية  سعر المتر في مدينة المنصورة الجديدة  بقيمة 8860 جنيه بينما سجلت المتر في مدينة الشروق 8150 جنيه.

وترصد المال طرق  التقديم والسداد لوحدات مشروع جنة المطروحة من وزارة الإسكان.

  1. يتم التقديم من خلال موقع بنك التعمير والإسكان.
  2. يتم سداد 10 جدية حجز الوحدة  بالإضافة إلى 1%  مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء
  3. يتم خصم 8% من قيمة الوحدة في حال سداد ثمنها بالكامل 
  4. يتم سداد دفعات ربع سنوية 10 آلاف جنيه ليحن استلام الوحدة
  5. يتم سداد 15% من قيمة الوحدة عند الإستلام
  6. يتم سداد الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد  أو على أقساط ربع سنوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفوائد
  7. يمكن سداد ثمن الوحدة ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري والتي تصل مدتها إلى 20 عام 
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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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