مع انتهاء حجز وحدات «جنة».. تعرف على الأسعار وطرق سداد تصل إلى 20 عاما

أعلنت وزارة الإسكان عن إنتهاء حجز 1359 وحدة سكنية ضمن مشروع جنة الفاخر التي طرحتها وزارة الإسكان في 6 مدن جديدة وهي 6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق) غدًا الخميس الموافق 4/6/2020 في تمام الساعة 11.59 مساءَا.

وسجل سعر المتر المربع في مدينة 6 أكتوبر قيمة 9470 جنيه في حين سجل سعر المتر في مدينة الشيخ زايدة قيمة 11925 جنيه بينما سجل سعر المتر في مدينة دمياط الجديدة قيمة 9080 وبلغ سعر المتر في القاهرة الجديدة 10285 جنيه

وحددت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية سعر المتر في مدينة المنصورة الجديدة بقيمة 8860 جنيه بينما سجلت المتر في مدينة الشروق 8150 جنيه.

وترصد المال طرق التقديم والسداد لوحدات مشروع جنة المطروحة من وزارة الإسكان.