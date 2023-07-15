مع انتعاش الصادرات.. تراجع الضغوط على الاقتصاد الكورى

يشهد اقتصاد كوريا الجنوبية تراجع الضغوط الهبوطية على خلفية تحسن الصادرات، حسبما ذكرت وزارة المالية ، على الرغم من أن البلاد لا تزال تواجه التباطؤ الاقتصادي المستمر، وفقا لوكالة يونهاب.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية في تقرير إن «الضغوط (الاقتصادية) الهبوطية تتراجع على خلفية الانتعاش الجزئي للصادرات الراكدة وتحسن الاستهلاك المحلي، وتحسن المعنويات الاقتصادية، والتوظيف القوي».

ومع ذلك، أشارت الوزارة إلى التباطؤ الاقتصادي في تقرير التقييم الشهري المسمى الكتاب الأخضر، للشهر السادس على التوالي.

وأضافت أن «الاقتصاد الكوري الجنوبي يواجه حاليا التباطؤ المدفوع بقطاع التصنيع، على الرغم من وجود مؤشرات على تراجع التضخم أيضا».

وفي يونيو، سجلت كوريا الجنوبية فائضا تجاريا لأول مرة منذ 16 شهرا، لكن الصادرات تراجعت للشهر التاسع على التوالي بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات.

وانخفضت الصادرات بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 54.24 مليار دولار أمريكي الشهر الماضي، وهو ما يمثل أقل انخفاض في الصادرات على أساس سنوي حتى الآن هذا العام، مما قد يشير إلى أن الصادرات قد تنتعش في النصف الثاني من هذا العام.

كما تباطأ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية للشهر الخامس على التوالي في يونيو، حيث انخفضت نسبة الزيادة إلى أقل من 3% لأول مرة في 21 شهرا عند 2.7%.

وظلت الوظائف الإضافية في البلاد أقوى مما كان متوقعا في يونيو أيضا؛ حيث أضافت كوريا الجنوبية 333,000 وظيفة عن العام السابق، على الرغم من أن كبار السن كانوا السبب في الارتفاع في الغالب.