لايف

مع انتشار متحور دلتا.. أوروبا تدرس تطعيم الأطفال عمر ست سنوات في نوفمبر

أوردت روسيا أكثر من 20 ألف حالة جديدة الجمعة للمرة الأولى منذ 22 أغسطس
أيمن عزام 5:47 م, السبت, 18 سبتمبر 21 5:47 م, السبت, 18 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تدرس السلطات الأوروبية تطعيم الأطفال عمر ست سنوات في نوفمبر المقبل، بينما تحركت أجزاء من آسيا لتخفيف قيود السفر، بحسب وكالة بلومبرج. وفي بريطانيا تتجه الحكومة هناك لتخفيف متطلبات الاختبار للمسافرين القادمين إلى بريطانيا ممن حصلوا على تلقيح كامل، مما ساعد على إنعاش شركات الطيران والسياحة.

تطعيم الأطفال عمر ست سنوات

ومع انتشار متحور دلتا في آلاسكا، أعلن القادة العسكريين في إحدى القواعد العسكرية حالة طوارئ صحية. وتم إحباط خطط وضعتها الولايات المتحدة لتقديم جرعات معززة لقطاع واسع من السكان، عندما قال مجموعة من العلماء إن جرعة شركة فايزر ينبغي تقييدها وقَصرها على كبار السن والفئات الأكثر عرضة للإصابة.

اقرأ أيضا  إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2021 - 2022

وأوردت روسيا أكثر من 20 ألف حالة جديدة، الجمعة للمرة الأولى منذ 22 أغسطس، في الوقت الذي تُجري فيه البلاد انتخاباتٍ برلمانية.

وارتفعت الوفيات اليومية إلى 799 حالة. وتحذر السلطات الصحية من موجة رابعة في موسكو، التي شهدت قفزة في الحالات الجديدة خلال الأيام الخمسة الماضية.

ودخل الرئيس فلاديمير بوتين في عزل صحي لمدة لا تقل عن أسبوع بعد أن أثبتت الفحوص إصابة العشرات من الأشخاص الذين يعملون بالقرب منه.

اقرأ أيضا  ضبط نصاب ينتحل صفة موظف حكومي لخداع ضحاياه في القاهرة

وتعتزم وكالة الأدوية الأوروبية تقييم احتمالية تطعيم الأطفال من سن 6 إلى 11 عامًا في نوفمبر المقبل، بحسب تصريحات منسوية إلى ماركو كافليري، رئيس إستراتيجية التهديدات البيولوجية وإستراتيجية التطعيم بالوكالة.

وتابع: “فايزر سترسل لنا بعض البيانات بداية من أكتوبر، وينبغي أن تحذو مودرنا حذوها، مطلع نوفمبر. وسيستغرق تقييمنا فترة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

حالة الطقس غدا الأحد.. ارتفاع في درجات الحرارة ورياح نشطة على القاهرة

دعاء محمود 5:36 م, السبت, 18 سبتمبر 21

ضبط مروج شائعة خطف الأطفال والإتجار بالأعضاء البشرية

أماني عوض 5:22 م, السبت, 18 سبتمبر 21

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى في القاهرة 35

عصام عميرة 5:09 م, السبت, 18 سبتمبر 21

وزيرة الصحة : تسجيل 17 ألف مواطن لتلقي لقاح كورونا فى حملة «معًا نطمئن» (صور)

المرسي عزت 4:09 م, السبت, 18 سبتمبر 21

تأجيل نظر محاكمة طبيبين وموظف في واقعة «السجود لكلب»

المال - خاص 2:54 م, السبت, 18 سبتمبر 21

الأمم المتحدة : ظروف العمل تقتل مليوني شخص سنويًا

محمد عبد السند 2:38 م, السبت, 18 سبتمبر 21