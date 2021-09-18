مع انتشار متحور دلتا.. أوروبا تدرس تطعيم الأطفال عمر ست سنوات في نوفمبر

أوردت روسيا أكثر من 20 ألف حالة جديدة الجمعة للمرة الأولى منذ 22 أغسطس

تدرس السلطات الأوروبية تطعيم الأطفال عمر ست سنوات في نوفمبر المقبل، بينما تحركت أجزاء من آسيا لتخفيف قيود السفر، بحسب وكالة بلومبرج. وفي بريطانيا تتجه الحكومة هناك لتخفيف متطلبات الاختبار للمسافرين القادمين إلى بريطانيا ممن حصلوا على تلقيح كامل، مما ساعد على إنعاش شركات الطيران والسياحة.

تطعيم الأطفال عمر ست سنوات

ومع انتشار متحور دلتا في آلاسكا، أعلن القادة العسكريين في إحدى القواعد العسكرية حالة طوارئ صحية. وتم إحباط خطط وضعتها الولايات المتحدة لتقديم جرعات معززة لقطاع واسع من السكان، عندما قال مجموعة من العلماء إن جرعة شركة فايزر ينبغي تقييدها وقَصرها على كبار السن والفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وأوردت روسيا أكثر من 20 ألف حالة جديدة، الجمعة للمرة الأولى منذ 22 أغسطس، في الوقت الذي تُجري فيه البلاد انتخاباتٍ برلمانية.

وارتفعت الوفيات اليومية إلى 799 حالة. وتحذر السلطات الصحية من موجة رابعة في موسكو، التي شهدت قفزة في الحالات الجديدة خلال الأيام الخمسة الماضية.

ودخل الرئيس فلاديمير بوتين في عزل صحي لمدة لا تقل عن أسبوع بعد أن أثبتت الفحوص إصابة العشرات من الأشخاص الذين يعملون بالقرب منه.

وتعتزم وكالة الأدوية الأوروبية تقييم احتمالية تطعيم الأطفال من سن 6 إلى 11 عامًا في نوفمبر المقبل، بحسب تصريحات منسوية إلى ماركو كافليري، رئيس إستراتيجية التهديدات البيولوجية وإستراتيجية التطعيم بالوكالة.

وتابع: “فايزر سترسل لنا بعض البيانات بداية من أكتوبر، وينبغي أن تحذو مودرنا حذوها، مطلع نوفمبر. وسيستغرق تقييمنا فترة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع”.