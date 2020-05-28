مع انتشار «كورونا».. «جوجل» تصرف 1000 دولار لكل موظف تشجيعا للعمل من المنزل

قررت شركة جوجل العالمية صرف ألف دولار لكل موظف تشجيعا للعمل من المنزل والمساعدة في شراء الاثاث والأدوات اللازمة لأداء الأعمال بكفاءة .

وأعلن ساندرا بتيشاي الرئيس التنفيذي للشركة عن خطة جوجل إعادة فتح مكاتبها علي مستوي العالم بداية من 6 يوليو المقبل ب 10% من طاقاتها البشرية ، علي أن ترتفع تلك النسبة إلي 30% خلال سبتمبر من العام ذاته .

يشار إلي أن جوجل كانت من أوائل شركات التكنولوجيا العملاقة التي طلبت موظفيها للعمل من المنزل مع استمرار انتشار وباء كورونا حول العالم .

وبحسب تصريحات ساندرا لشبكة سي إن بي سي الإخبارية ، فإن الشركة مستمرة في تطبيق نظام التناوب بين موظيفها ضمن مساعيها للحد من انتشار عدوي الإصابة بالفيروس ، منوها أن المبلغ السابق من شانه تحفيز العاملين علي مواصلة العمل بكفاءة خاصة مع زيادة الأعباء المعيشية بسبب الفيروس.