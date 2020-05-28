اتصالات وتكنولوجيا

مع انتشار «كورونا».. «جوجل» تصرف 1000 دولار لكل موظف تشجيعا للعمل من المنزل

تخطط لإعادة فتح مكاتبها بداية من 6 يوليو المقبل
محمود جمال 8:53 م, الخميس, 28 مايو 20 8:53 م, الخميس, 28 مايو 20

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قررت شركة جوجل العالمية صرف ألف دولار لكل موظف تشجيعا للعمل من المنزل والمساعدة في شراء الاثاث والأدوات اللازمة لأداء الأعمال بكفاءة .

وأعلن ساندرا بتيشاي الرئيس التنفيذي للشركة عن خطة جوجل إعادة فتح مكاتبها علي مستوي العالم بداية من 6 يوليو المقبل ب 10% من طاقاتها البشرية ، علي أن ترتفع تلك النسبة إلي 30% خلال سبتمبر من العام ذاته .

يشار إلي أن جوجل كانت من أوائل شركات التكنولوجيا العملاقة التي طلبت موظفيها للعمل من المنزل مع استمرار انتشار وباء كورونا حول العالم .

وبحسب تصريحات ساندرا لشبكة سي إن بي سي الإخبارية ، فإن الشركة مستمرة في تطبيق نظام التناوب بين موظيفها ضمن مساعيها للحد من انتشار عدوي الإصابة بالفيروس ، منوها أن المبلغ السابق من شانه تحفيز العاملين علي مواصلة العمل بكفاءة خاصة مع زيادة الأعباء المعيشية بسبب الفيروس.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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