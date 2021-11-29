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مع السعي لتوفير جرعات معززة من اللقاح .. بريطانيا تسجل 35 وفاة وأكثر من 42 ألف إصابة جديدة بكورونا

وتتحرك السلطات لتوفير جرعات معززة من لقاح كوفيد-19 للجميع، في استباق لقرار متوقع بشأن احتمال تمديد وتسريع الجرعات المعززة
أحمد إسماعيل 9:17 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21 9:17 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21

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أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الاثنين، تسجيل 35 وفاة و42583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتشير الأرقام المسجلة -كما نشر موقع روسيا اليوم- إلى انخفاض في الوفيات اليومية وزيادة في الإصابات، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 51 وفاة و37981 إصابة.

وكانت اللجنة الاستشارية للقاحات في بريطانيا كشفت اليوم الاثنين أن السلطات تتحرك لتوفير جرعات معززة من لقاح كوفيد-19 للجميع، في استباق لقرار متوقع بشأن احتمال تمديد وتسريع الجرعات المعززة.

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وقال نائب رئيس اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين أنتوني هارندن: “لا مفر من توفير جرعة معززة للجميع”.

وأضاف: “لكننا نريد أن نضمن القيام بذلك وفق ترتيب منطقي بحيث يتم إعطاء الجرعات المعززة للأكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى وزيادة مستويات المناعة الطبيعية لديهم”.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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