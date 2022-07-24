مع البنك التجاري الدولي.. «O West» التابع لشركة أوراسكوم للتنمية يوقع اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 1.5 مليار جنيه

أعلنت شركة “أوراسكوم للتنمية مصر”، أن شركتها التابعة “أوراسكوم العقارية” والمالكة لمشروع “O West” وقعت اتفاقية تمويل مع “البنك التجاري الدولي” للحصول على تسهيل ائتماني بقيمة 1.5 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في تسريع عملية الإنشاءات بالمراحل التي تم إطلاقها بالمشروع وهي “whyte و tulwa و club residences و hillside و o-business district .

وأوضحت في بيانها الصحفي أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الحصري والمدير الأوحد ومرتب الصفقة للشركة، بينما قام مكتب MHR&PARTNERS بدور المستشار القانوني.

وقال أشرف نسيم، المدير المالي لمجموعة أوراسكوم للتنمية، عن سعادته بحصول شركة أوراسكوم العقارية المالكة لمشروع “O West” بشكل مستقل عن أوراسكوم للتنمية مصر، وهو ما يتيح تمويلاً مستقلاً للمشروع، ويسمح بتسريع عمليات التسليم المتوقع خلال الربع الأول من عام 2023.

وحققت مدينة O West، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية بغرب القاهرة ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة المبيعات خلال النصف الأول من 2022.

وبلغ صافي المبيعات العقارية 2.4 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2021، بنسبة زيادة تصل إلى 73.6% في النصف الأول من 2022 مقابل 31.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمساهمة قدرها 51.4% من إجمالي مبيعات شركة أوراسكوم للتنمية في النصف الأول من 2022.