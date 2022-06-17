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مع اقتراب موسم الصيف.. كليبات جديدة لدياب وآيتن عامر

يطرح بعض المطربين حاليا كليبات غنائية جديدة للجمهور مع اقتراب موسم الصيف أوائل يوليو القادم

مع اقتراب موسم الصيف.. كليبات جديدة لدياب وآيتن عامر
أحمد حمدي

أحمد حمدي

12:03 م, الجمعة, 17 يونيو 22

يطرح بعض المطربين حاليا كليبات غنائية جديدة للجمهور مع اقتراب موسم الصيف أوائل يوليو القادم ، حيث قام المطرب دياب بالأعلان عن طرح كليبه الجديد لأغنية ” ياتي ياتي ” كلمات أحمد عبد النبي وألحان غريب وتوزيع موسيقي لتوما وانتاج وليد منصور .

كما طرحت الفنانة آيتن عامر كليبها الجديد ” خطافة الرجالة” الساعات الأخيرة أيضا ، اخراج زوجها محمد صلاح العزب ، الأغنية كلمات أحمد علاء الدين الحان أحمد مصطفى نيس .

فارس فهمي : أحمد شيبة هو المطرب الشعبي الذي مازال يحافظ على نجاحاته حتى الآن

قال الملحن فارس فهمي أن دياب ومصطفى حجاج أصوات تكرر نمط أغنياتها منذ فترة طويلة ، حيث أن سوق الأغنية الشعبية لم يعد فيه مطربين مميزين باستثناء أصوات معينة .

وأضاف أن أغنية آيتن عامر مأخوذة من روح أغنية نانسي عجرم ” بنت الجيران” السابقة .

ولفت الى أن أحمد شيبة هو المطرب الشعبي الذي مازال يحافظ على نجاحاته حتى الآن في السوق ، لافتا أن آيتن عامر صوت جيد وحققت نجاحا في الغناء مثل أكرم حسني مؤخرا وأحمد حلمي ومحمد رمضان .

أحمد الناصر :نتمنى ان تعود الكليبات الغنائية مرة أخرى بقوة للساحة الغنائية

وأعرب الملحن أحمد الناصر فقال : أيتن عامر من حقها تقديم أغنيات مثل غيرها من الممثلين والنجوم ، حيث أنها حينما شاركت أكرم حسني أغنيته ” ستو أنا ” مؤخرا كانت مميزة بأدأئها وصوتها أيضا .

ولفت الى ان عودة دياب بأغنية جديدة وكليب مختلف مع المنتج وليد منصور ، سيكون جيدا حقيقة حيث أن دياب يمتلك خامة صوتية رائعة سواء قدم أغنية شعبية أو عاطفية أو ايقاعية .

ونوه الناصر الى أننا نتمنى ان تعود الكليبات الغنائية مرة أخرى بقوة للساحة الغنائية مثل الماضي ، لاسيما أن وجود مطربين يملكون أصواتا جميلة مثل دياب وغيرهم وطرحهم لكليبات وأغنيات جديدة سيضيف للحالة الموسيقية بالطبع .

أحمد حمدي

أحمد حمدي

12:03 م, الجمعة, 17 يونيو 22