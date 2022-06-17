مع اقتراب موسم الصيف.. كليبات جديدة لدياب وآيتن عامر

يطرح بعض المطربين حاليا كليبات غنائية جديدة للجمهور مع اقتراب موسم الصيف أوائل يوليو القادم ، حيث قام المطرب دياب بالأعلان عن طرح كليبه الجديد لأغنية ” ياتي ياتي ” كلمات أحمد عبد النبي وألحان غريب وتوزيع موسيقي لتوما وانتاج وليد منصور .

كما طرحت الفنانة آيتن عامر كليبها الجديد ” خطافة الرجالة” الساعات الأخيرة أيضا ، اخراج زوجها محمد صلاح العزب ، الأغنية كلمات أحمد علاء الدين الحان أحمد مصطفى نيس .

فارس فهمي : أحمد شيبة هو المطرب الشعبي الذي مازال يحافظ على نجاحاته حتى الآن

قال الملحن فارس فهمي أن دياب ومصطفى حجاج أصوات تكرر نمط أغنياتها منذ فترة طويلة ، حيث أن سوق الأغنية الشعبية لم يعد فيه مطربين مميزين باستثناء أصوات معينة .

وأضاف أن أغنية آيتن عامر مأخوذة من روح أغنية نانسي عجرم ” بنت الجيران” السابقة .

ولفت الى أن أحمد شيبة هو المطرب الشعبي الذي مازال يحافظ على نجاحاته حتى الآن في السوق ، لافتا أن آيتن عامر صوت جيد وحققت نجاحا في الغناء مثل أكرم حسني مؤخرا وأحمد حلمي ومحمد رمضان .

أحمد الناصر :نتمنى ان تعود الكليبات الغنائية مرة أخرى بقوة للساحة الغنائية

وأعرب الملحن أحمد الناصر فقال : أيتن عامر من حقها تقديم أغنيات مثل غيرها من الممثلين والنجوم ، حيث أنها حينما شاركت أكرم حسني أغنيته ” ستو أنا ” مؤخرا كانت مميزة بأدأئها وصوتها أيضا .

ولفت الى ان عودة دياب بأغنية جديدة وكليب مختلف مع المنتج وليد منصور ، سيكون جيدا حقيقة حيث أن دياب يمتلك خامة صوتية رائعة سواء قدم أغنية شعبية أو عاطفية أو ايقاعية .

ونوه الناصر الى أننا نتمنى ان تعود الكليبات الغنائية مرة أخرى بقوة للساحة الغنائية مثل الماضي ، لاسيما أن وجود مطربين يملكون أصواتا جميلة مثل دياب وغيرهم وطرحهم لكليبات وأغنيات جديدة سيضيف للحالة الموسيقية بالطبع .