مع اقتراب عيد الشرطة.. أحدث أساليب «الداخلية» لكشف الجريمة وحفظ الأمن (فيديو)

كشفت وزارة الداخلية عن عدة فيديوهات أظهرت فيها كواليس العمل، وأحدث التطويرات التي وصلت إليها قطاعاتها، منها: الأدلة الجنائية وأحدث طرقها في التوصل للجناة، والعمل من داخل مسرح الجريمة لكشف غموض الحوادث، إضافة إلى قطاع الأمن المركزي والتدريبات التي يتلقاها في التعامل لحفظ الأمن وضبط الخارجين عن القانون، وذلك بالتزامن مع قرب احتفالات عيد الشرطة في 25 من يناير.

وتنشر “المال”، 5 فيديوهات حسبما نشرتها وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، و”يوتيوب”، لإظهار كواليس العمل من داخل قطاعات: الحماية المدنية، السجون، الأدلة الجنائية، المسطحات والبيئة، والأمن المركزي.

الأمن المركزي يتصدى لبؤر الإرهاب

في فيديو بعنوان “قطاع الأمن المركزي”، سلط الضوء على أبرز التدريبات التي يتلقاها رجال الأمن المركزي والعمليات الخاصة، للمشاركة في ضبط الجناة، إضافة إلى عمليات اقتحام البؤر الإجرامية والإرهابية.

وأظهر الفيديو، بعض العمليات التي يجريها قطاع الأمن المركزي منذ خروج المأموريات الأمنية، حتى الانتهاء وتنفيذها، وضبط الجناة.

وتعتمد أكاديمية الشرطة، على أحدث طرق وأساليب التدريب لطلاب الشرطة بجميع التخصصات، من أجل التخرج على مستوى عال من الاحترافية.

من مسرح الجريمة لمعامل الأدلة الجنائية

ومن داخل مسارح الجريمة، أبرزت وزارة الداخلية، طرق تعامل رجال إدارة البحث الجنائي والأدلة في التوصل إلى مرتكبي الجرائم.

وأظهر الفيديو، أحدث الطرق والتقنيات من داخل معامل الأدلة الجنائية بعد أخذ العينات، والتعامل معها في كشف ملابسات الجرائم، وتحليل البصمات والدماء بعد رفعها.

كواليس عمل شرطة المسطحات

وداخل مياه النيل من القاهرة إلى أسوان، أظهرت فيديوهات الداخلية كواليس عمل إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية، في ضبط مخالفات العائمات، وإنقاذ الغرقى، وتوفير عوامل السلامة للركاب.

غرفة عمليات الحماية المدنية

ومن داخل غرفة عمليات الحماية المدنية، منذ تلقيها للبلاغ حتى السيطرة على الحرائق والعقارات المنهارة وإنقاذ المواطنين، ظهر فيديو يظهر أحدث وسائل التعامل الفوري مع البلاغات.

وسلط الفيديو الضوء على أحدث الوسائل التقنية في تلقى البلاغ، وتسجيله، وإرسال رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وفي هذا الشأن، وجهت وزارة الداخلية، أجهزتها للتعامل الفوري مع كافة البلاغات، وساهمت في إنقاذ مواطنين من الانتحار أخرهم حادث في أسيوط، لمزارع حاول حرق نفسه، إضافة إلى إنقاذ عالقين بمنازل، وكبار للسن.

تأهيل ورعاية المساجين

وعن قطاع السجون، سلطت الضوء على أحدث طرق التعامل مع المساجين، من طره حتى جمصة، مع توفير سبل الاهتمام بهم وأسرهم حتى استكمال مدة العقوبة.

وأظهر فيديو السجون، أماكن للتريض وتأهيل المساجين وإعادة دمجهم مع المجتمع، وتدريبهم على حرف مهنية لكسب الرزق.

ونظمت وزارة الداخلية عدة ندوات تثقيفية ودينية للمساجين، لغرس قيم الفضيلة وتوعيتهم بضرورة الابتعاد عن عالم الجريمة، إضافة إلى توفير رعاية صحية لهم، وعلاج من الإدمان، والأمراض الفيروسية.

مبادرات إنسانية

كانت وزارة الداخلية، أرسلت مجموعة من ضباط وأفراد ومجندي قطاع الأمن المركزي، لزيارة المرضى بالمعهد القومى للأورام، بمستشفى القصر العينى وتقديم الدعم النفسى لهم -أمس- وذلك بمناسبة عيد الشرطة.

وفعلت خلال عام 2019، عدة مبادرات إنسانية وأخرى لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، والإفراج عن الغارمات، وتوزيع مساعدات عينية ومادية على القرى الأكثر احتياجًا.

وخصصت مستشفيات الشرطة لمعالجة المرضى بالمجان، إضافة إلى تنظيم فعاليات لتكريم الطلاب المتفوقين داخل أندية الشرطة.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية تستعد للاحتفال بعيدها الـ 68، الذي يتزامن مع يوم 25 من يناير من كل عام، وذلك تخليدًا لمعركة الإسماعيلية عام 1952.

معركة الإسماعيلية

ومعركة الإسماعيلية، راح ضحيتها 50 شهيدًا، إضافة إلى سقوط 80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي، بعدما رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة لهم.

وأعدت وزارة الداخلية لوجو جديد صممته خصيصًا بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، خلال الأيام المقبلة.

احتفالات عيد الشرطة

ومن المرتقب تنظيم احتفالية بأكاديمية الشرطة، للاحتفال بعيد الشرطة، وتكريم عدد من أسر الشهداء بها في 25 من يناير.

وستعلن الوزارة خلال الاحتفالية عن إنجازات قطاعاتها وأجهزتها المختلفة في عام 2019.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن استخرج رخص القيادة مجانًا دون رسوم لعدد من المواطنين، بمناسبة عيد الشرطة الـ68، يوم 25 من يناير.