مع اقتراب عيد الأضحى.. طرح العملة البلاستيكية فئة الـ20 جنيها

يتأهب

لطرح العملة البلاستيكية فئة الـ20 جنيهًا، بتوقيع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وتعدّ الثانية للمركزي من البوليمر بعد فئة الـ10 جنيهات التي تم طرحها في 2022.

وقال البنك المركزي في بيان له: “تتميز عملة العشرين جنيهًا الجديدة بأنها أول فئة نقدية يتم طرحها في السوق المصرية، باستخدام تقنيات متطورة تتيح للمكفوفين وضعاف البصر تمييزها والتعرف على قيمتها عن طريق لمس علامات بارزة أعلى يسار الورقة النقدية”.

وتعدّ مصر رابع دولة عربية تدخل سوق العملات البلاستيكية، بعد الكويت الأولى التي بدأت استخدام هذا النوع من العملات عام 2013، تلتها السعودية التي طرحت أولى عملاتها الورقية عام 2020، ثم الإمارات التي بدأت استخدام العملات البلاستيكية نهاية 2021.

مواصفات العملة البلاستيكية فئة الـ20 جنيهًا

وتتميز العملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ20 جنيهًا، بكونها مقاومة للمياه، بالإضافة إلى أنها صديقة للبيئة، غير قابلة لإعادة التصنيع، وعمرها الافتراضي يصل إلى 12 عامًا، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة لـ”رؤية مصر 2030″، بدلًا من التقليدية التي قد تحمِّل الدولة 2% من ناتجها المحلي، ولا يمكن طباعتها مرة أخرى.

يعود مصمم العملة الجديدة إلى دار ديلارو البريطاني، الذي أسهم في تصميم 77 عملة بلاستيكية حول العالم، على رأسها عملات بريطانيا، كندا، أستراليا.

يتزين أحد أوجه عملة الـ20 جنيهًا البلاستيكية بمسجد محمد علي التاريخي، مع مجموعة من الرموز والزخارف المصرية، والوجه الآخر فهو يحمل صورة للملكة كليوباترا السابعة والملك رمسيس الثاني على عجلاته الحربية، ويتوسطها نافذة شفافة والتي تعد من أهم العناصر التأمينية المميزة لأوراق البوليمر.

ويحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد،

كما يحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأي صورة من الصور، وفقًا لما نص عليه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في مادته الـ59.

ويمكن التعرف على أوراق النقد الصحيحة من خلال عدة علامات تتعلق بالملمس البارز، تغير زاوية الرؤية، الضوء النافذ، باستخدام العدسة المكبرة، أخيرًا عن طريق لمبة الـU.V.

يُذكر أن البنك المركزي طبع نحو 2 مليار جنيه من العملة البلاستيكية «بوليمر» فئة 10 جنيهات، فى ضوء الحرص على مواكبة أحدث القياسات العالمية والتكنولوجية فى تأمين وطباعة العملة المتداولة، وإطار تطبيق سياسة النقد النظيف.