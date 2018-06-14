مع افتتاح المونديال: تحذير للروسيات من ممارسة الجنس مع الملونين

خالد بدر الدين أعلنت هذا الأسبوع قبل بدء بطولة كأس العالم في روسيا 2018 التى تبدأ اليوم الخميس تمارا بليتنيوفا رئيسة لجنة شؤون الأسرة والمرأة والطفل في البرلمان بموسكو أنه يجب على النساء الروسيات عدم ممارسة الجنس مع رجال أجانب غير بيض خلال أيام المونديال، خوفا من أن يصبحن أمهات عازبات لأطفال مختلطي

خالد بدر الدين

أعلنت هذا الأسبوع قبل بدء بطولة كأس العالم في روسيا 2018 التى تبدأ اليوم الخميس تمارا بليتنيوفا رئيسة لجنة شؤون الأسرة والمرأة والطفل في البرلمان بموسكو أنه يجب على النساء الروسيات عدم ممارسة الجنس مع رجال أجانب غير بيض خلال أيام المونديال، خوفا من أن يصبحن أمهات عازبات لأطفال مختلطي الجنس.

وأكدت تمارا بليتنيوفا إن الروسيات حتى حينما يتزوجن من أجانب فإن العلاقة غالبا ما تنتهي نهاية سيئة وأن النساء غالبا ما يجدن صعوبة في العودة إلى روسيا عندما يذهبن إلى الخارج وحينما يتواجدن في بلادهن لا يستطعن استعادة ابنائهن ومع ذلك تود تمارا أن تتزوج المواطنات الروس ”بدافع من الحب بغض النظر عن انتمائهن العرقي“.

وذكرت وكالة رويترز إن تمارا كانت تتحدث ردا على سؤال من محطة إذاعية حول ما يعرف باسم ”أطفال الأولمبياد“ بعد دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها موسكو عام 1980 حينما كانت وسائل منع الحمل غير متوفرة بقدر كبير في البلاد ونتج خلالها أعداد كبيرة من الأطفال غير الشرعيين واستخدم هذا المصطلح خلال الحقبة السوفيتية لوصف الأطفال غير البيض ثمرة العلاقات الجنسية التي أقيمت خلال مناسبات دولية بين نساء روسيات ورجال من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وتعرض العديد من هؤلاء الأطفال للتمييز.

وقالت بليتنيوفا لمحطة جوفوريت موسكفا الإذاعية: ”يجب أن ننجب أطفالنا، هؤلاء الأطفال (مختلطو الجنس) يعانون وعانوا منذ العصر السوفيتي والأمر واحد إذا كانوا من نفس العرق ولكن مختلف تماما إذا كانوا من جنس مختلف أنا لست قومية، لكن مع ذلك أعلم أن الأطفال يعانون. لقد تم التخلي عنهم، وهذا كل شيء، إنهم يبقون هنا مع الأم ولا يعرف الأب حتى أن له طفل”.

وفي تصريحات لمحطة جوفوريت موسكفا، قال ألكسندر شيرين أيضا إن على الروس أن يكونوا حذرين في تعاملهم مع الأجانب لأنهم قد يحاولون ترويج مواد محظورة خلال البطولة كما إن المشجعين الأجانب قد يجلبون الفيروسات إلى كأس العالم ويصيبون النساء الروس بالإمراض الجنسية الخطيرة ولاسيما الإيدز.

ويسافر الآلاف من مشجعي كرة القدم من 31 دولة إلى روسيا لمشاهدة مباريات نهائيات كأس العالم التي تنطلق اليوم الخميس بحفل افتتاح في العاصمة يليه مباراة بين منتخبي روسيا والسعودية.