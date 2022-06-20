مع اضطراب سوق العملات المشفرة.. «بت أويسس» تقلص عدد موظفيها

أعلنت منصة ‬‬‬بت أويسس، وهي منصة لتداول العملات المشفرة تركز على الشرق الأوسط ومقرها الإمارات، أمس الأحد أنها استغنت عن تسعة من موظفيها، لتصبح أحدث شركة في القطاع تلغي وظائف في مواجهة انكماش واضطراب السوق، بحسب وكالة رويترز.

وتأثرت سوق العملات المشفرة بالتقلبات الشديدة مع قيام مقرض العملة المشفرة سيلسيوس نتورك بتجميد عمليات السحب في بداية الأسبوع الماضي بعد أن بدأ المستثمرون في التخلص من الأصول مرتفعة المخاطر بسبب مخاوف من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) الكبير لأسعار الفائدة للحد من التضخم الآخذ في الارتفاع.

كوين بيز جلوبال تخفض قوتها العاملة بنسبة 10%

وأعلنت شركة كوين بيز جلوبال يوم الثلاثاء خفضا لقوتها العاملة بنسبة 10% بواقع ألف وظيفة.

وتأسست بت أويسس في دبي عام 2015، وتخدم عملاء ناطقين باللغة الإنجليزية والعربية في الخليج.

الاستغناء عن تسعة موظفين بمكاتب في دبي وأبوظبي وعمَّان

وقالت علا دودين الرئيسة التنفيذية والشريكة المؤسسة لبت أويسس في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه قبل أيام “تم الاستغناء عن تسعة موظفين بمكاتب في دبي وأبوظبي وعمَّان”.

وقال متحدث باسم الشركة إن هذا يمثل ما يقرب من 5% من القوى العاملة في الشركة.

بتكوين تصعد 5.69 % إلى 20045.29 دولار أمس

وارتفعت عملة بتكوين المشفرة 5.69 % إلى 20045.29 دولار أمس الأحد، بزيادة 1079.23 دولار عن إغلاقها السابق.

وبذلك تكون بتكوين، وهي العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم، قد زادت 13.9 % عن أدنى مستوى خلال هذا العام البالغ 17592.78 دولار والذي سجلته يوم السبت.

عملة إيثر تقفز 10.42%

وارتفعت عملة إيثر 10.42 % إلى 1100.07 دولار أمس الأحد، مضيفة 103.79 دولار إلى إغلاقها السابق.

وحتى مع ارتفاع أمس الأحد، انخفضت “بيتكوين” بأكثر من 30% هذا الشهر وحوالي 70% من أعلى مستوى لها على الإطلاق في نوفمبر.

من جانبها، قالت الشريكة الإدارية ومؤسسة شركة Fairlead Strategies، كاتي ستوكتون: “طوال تاريخ تداولها البالغ 12 عاماً تقريباً، لم تنخفض (بتكوين) أبداً إلى ما دون قمم الدورة السابقة”، إلا أن هذا ما حدث خلال التراجعات الأخيرة.

وأضافت أن الخسائر الأسبوعية المتتالية دون هذا المستوى ستزيد من مخاطر السقوط نحو مستوى الدعم التالي البالغ 13900 دولار.

وأظهرت بيانات من شركة CoinGecko أن إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بلغ حوالي 900 مليار دولار أمس الأحد انخفاضاً من 3 تريليونات دولار في نوفمبر.