مع استمرار غلق «نورد ستريم».. تدفقات الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا مستقرة

استقرت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا صباح اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي استمر فيه غلق خط أنابيب “نورد ستريم1” بصورة كاملة بزعم خضوعه لأعمال الصيانة، وفقا لما ذكرته وكالة “رويترز.”

وأظهرت بيانات تشغيلية صادرة عن نظام النقل الأوكراني أن تدفقات الغاز الروسي إلى سلوفاكيا من أوكرانيا عبر نقطة “فيلكه كابوساني” الحدودية وصلت إلى 36.9 مليون متر مكعب اليوم الثلاثاء، حيث استمرت دون تغيير يذكر تقريبا من مستوى أمس الاثنين الذي بلغ 36.8 مليون متر مكعب.

وقالت شركة جازبروم الروسية إنها ستقوم بشحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا الثلاثاء، تماشيا مع معدل تدفق الإمدادات في الأيام القليلة الماضية.

وظلت التدفقات عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” الذي يمتد تحت بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا، عند مستوى الصفر.

وكانت التدفقات قد توقفت عبر هذا الخط منذ 31 أغسطس لإجراء عمليات صيانة كان من المفترض أن تمتد لثلاثة أيام فقط. لكن خط الأنابيب لم يستأنف عملياته وألقت موسكو باللوم في تعطل الإمدادات على العقوبات الغربية ومشاكل فنية.