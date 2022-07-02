العجز التجاري في تركيا يقفز في يونيو إلى 8.16 مليار دولار مع زيادة تكاليف استيراد الطاقة

قالت وزارة التجارة التركية، اليوم السبت 2 يوليو، إن العجز التجاري في تركيا قفز 184.3% على أساس سنوي في يونيو إلى 8.16 مليار دولار، مع استمرار زيادة تكاليف استيراد الطاقة بما يسهم في اتساع العجز، حسبما ذكر موقع cnbc عربية.

وأدّت الحرب الروسية الأوكرانية إلى زيادة أسعار السلع الأولية العالمية، مما يعرِّض للخطر برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد الذي يهدف لمعالجة التضخم المرتفع بفائض في ميزان المعاملات الجارية.

وكشفت البيانات أيضًا أن الصادرات التركية زادت 18.5% إلى 23.40 مليار دولار في يونيو، في حين قفزت الواردات 39.6% إلى 31.56 مليار دولار.

وسجل العجز التجاري، في النصف الأول من العام، 51.37 مليار دولار، بزيادة 142.5% على أساس سنوي.