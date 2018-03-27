مع استثمار 3 مليارات دولار..كابيتال جروب تضاعف محفظة أراضيها

خالد بدر الدينأعلن اليوم الثلاثاء أمجد حسنين المدير التنفيذي للمشروعات في شركة كابيتال جروب، التي تطور مشروعا سكنيا بالقاهرة على مساحة 1200 فدان، إن الشركة تسعى لمضاعفة محفظة أراضيها في مصر هذا العام مع استثمار 3 مليارات دولار خلال العام الجارى.وأبلغ أمجد حسنين وكالة رويترز خلال مقابلة &rdqu

خالد بدر الدين

أعلن اليوم الثلاثاء أمجد حسنين المدير التنفيذي للمشروعات في شركة كابيتال جروب، التي تطور مشروعا سكنيا بالقاهرة على مساحة 1200 فدان، إن الشركة تسعى لمضاعفة محفظة أراضيها في مصر هذا العام مع استثمار 3 مليارات دولار خلال العام الجارى.

وأبلغ أمجد حسنين وكالة رويترز خلال مقابلة ”نسعى للاستحواذ على قطعتي أرض هذا العام، واحدة في غرب القاهرة والأخرى في الساحل الشمالي. نتفاوض عليهم مع الحكومة حاليا“، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

وذكر حسنين أن الشركة استثمرت العام الماضي ملياري جنيه (113.96 مليون دولار) في مشروع البروج الذي يبلغ إجمالي استثماراته 70 مليار جنيه، وتنوي استثمار 3 مليارات أخرى هذا العام، مشيرا إلى أن التمويل من الموارد الذاتية.

ويقام المشروع على أربع مراحل خلال 10 سنوات ويضم أكثر من 20 ألف وحدة سكنية وفيلا. وقال حسنين إن الشركة ستسلم المرحلة الأولى من المشروع في النصف الأول من العام القادم وأن متوسط الزيادة السنوية للأسعار بسوق العقارات المصرية يتراوح بين 20 و30 % متوقعا زيادتها بنفس المعدل خلال العام الجارى.

وذكرت وكالة رويترز أن شركة كابيتال جروب، المملوكة مناصفة لشركتي أبوظبي كابيتال جروب والعين القابضة، تأسست في عام 2015 بغرض إقامة مشروع ”البروج“ السكني بالقاهرة في منطقة الشروق بين طريقي السويس والإسماعيلية.

