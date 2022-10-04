مع ارتفاع منسوب المياه.. حركة الشحن في نهر الراين بألمانيا تعود لطبيعتها

زادت مستويات المياه في نهر الراين بألمانيا بشكل حاد في أعقاب هطول الأمطار في الآونة الأخيرة، وعادت إلى مستوياتها الطبيعية مما سمح لسفن الشحن بالإبحار محملة بالكامل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة وقلة هطول الأمطار لأسابيع في أغسطس الماضي، إلى تراجع منسوب المياه في النهر الذي يمثل شريانا تجاريا لألمانيا، مما تسبب في تأخيرات في الشحن ورفع تكاليفه.

وقال أحد السماسرة :”يمكن للسفن الآن الإبحار بحمولة كاملة على طول النهر”.

وتسبب انخفاض منسوب المياه في أغسطس إلى تحميل بعض سفن الشحن بحوالي 25% فقط من سعتها، مما رفع التكاليف على أصحاب البضائع الذين احتاجوا مزيدا من السفن لتسليم الشحنات.

وكانت هناك مخاوف من أن يؤثر هذا الاضطراب على النمو الاقتصادي الألماني بشكل عام.

ويمثل نهر الراين طريق شحن مهما لسلع مثل الحبوب والمعادن والفحم ومنتجات النفط.