«مع ارتفاع معدلات الفقر المدقع».. الصليب الأحمر: ملايين الأشخاص يواجهون خطر الجوع الشديد في الأشهر المقبلة

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن مئات الملايين من الأشخاص يواجهون خطر الجوع الشديد في الأشهر المقبلة وذلك مع ارتفاع معدلات الفقر المدقع وعدم المساواة وانعدام الأمن الغذائي لاسيما في أجزاء من إفريقيا والشرق الأوسط، وعقب حدوث صدمات في نظم الأغذية والطاقة والتمويل.

وأشارت اللجنة – في تقرير لها اليوم – إلى أن الأزمة في أوكرانيا ساهمت في ارتفاع حاد في أسعار الوقود والأسمدة والمواد الغذائية، ما أدى إلى الضغط على ميزانيات الأسر وإجبار العائلات على اتخاذ خيارات مستحيلة كل يوم.

ولفتت إلى أنه على الرغم من الدعوات المتكررة الصادرة عن الجهات الفاعلة الإنسانية فإنه لا يوجد حتى الآن حل واسع النطاق للتخفيف من الضغط الذي تمارسه الأزمة في أوكرانيا على السكان الذين يعتمدون بشدة على صادرات الحبوب من روسيا وأوكرانيا.