مع ارتفاع التضخم إلى 73% في تركيا.. الليرة تخسر 20% من قيمتها

شهدت الليرة التركية انخفاضا اليوم الإثنين لتتراجع عن مستوى 16.55 مقابل الدولار، لتصل خسائرها إلى أكثر من 20% هذا العام، إذ أثرت المخاوف بشأن التضخم السنوي الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في 24 عاما على المعنويات، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت الليرة التركية مسجلة 16.56 للدولار، وأعادتها الخسائر الأخيرة للاتجاه نحو المستويات المتدنية القياسية التي سجلتها يوم 20 ديسمبر في أزمة عملة أثارتها سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة في أواخر عام 2021.

الليرة التركية تهبط 44% العام الماضي

وهبطت الليرة التركية 44% العام الماضي وكانت الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة لعدة سنوات متتالية فيما يرجع بالأساس إلى مخاوف تتعلق بالسياسة الاقتصادية والنقدية في ظل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

فى سياق متصل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد، إن بيانات التضخم عن شهر مايو، عندما قفز المعدل السنوي لارتفاع أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوياته في 24 عاما، أشارت إلى أن التضخم الآن في طريقه للتراجع.

معدل التضخم يقفز إلى 73.5% في مايو

وارتفع معدل التضخم إلى 73.5% في مايو مدفوعا بتراجع قيمة الليرة وارتفاع تكاليف الطاقة والحرب في أوكرانيا رغم أن الرقم جاء أقل مما كان يخشى الاقتصاديون.

وقال أردوغان متحدثا إلى أعضاء في حزبه العدالة والتنمية إن حكومته تبحث سبل تخفيف الأزمات الاقتصادية ومكافحة ارتفاع الأسعار.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوياته في 24 عاما مسجلا 73.5% في مايو مدفوعا بتداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الليرة، وإن كان أقل من توقعات خبراء الاقتصاد.

ويتصاعد التضخم منذ الخريف الماضي عندما شهدت الليرة تراجعا حادا إثر إطلاق البنك المركزي التركي لدورة تيسير للسياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس تنفيذا لأوامر من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتخطى الرقم الأحدث للتضخم نسبة بلغت 73.2% وصل إليها في 2002 وهو أعلى مستوى للتضخم منذ أكتوبر 1998، إذ وصل التضخم وقتها إلى 76.6 % وكانت تركيا تكافح لإنهاء تضخم مزمن استمر عشر سنوات.

التوقعات كانت تشير إلى أن التضخم سيرتفع إلى 76.55%

لكن توقعات أجمع عليها خبراء اقتصاد كانت تشير إلى أن التضخم سيرتفع إلى 76.55%، ورغم الارتفاع الحاد للتضخم السنوي، قال وزير المالية التركي نور الدين نباتي يوم‭ ‬الجمعة إن التضخم الشهري يميل نحو الانخفاض.

وكتب على تويتر أن زيادة الإنتاج الزراعي بمساعدة الظروف المناخية المواتية ستسهم في تخفيف حدة التضخم في الفترة المقبلة.

أسعار المستهلكين ترتفع 2.98% على أساس شهري

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.98% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته رويترز لزيادة 4.8%.

وارتفعت أسعار النقل والغذاء 108% و92% على الترتيب خلال العام الماضي، مما سلط الضوء على أزمة اقتصادية متفاقمة بالنسبة للأتراك الذين يواجهون صعوبة في شراء السلع الأساسية.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 8.76% على أساس شهري في مايو بزيادة سنوية 132.16%.