مع اختتام أنشطة المعرض الدولى للنقل بمصر.. شركات صينية تبحث عن فرص استثمارية فى القطاع

شهد المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا، الذى عقد في مصر خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري، مشاركة كبيرة من الشركات الصينية، التي تتطلع إلى المشاركة في تطوير وتحديث النقل الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في مصر، بحسب وكالة شينخوا.

وخلال فعاليات المعرض، قام ما يقرب من 350 عارضا من 20 دولة بعرض أحدث ابتكاراتهم والتقنيات والحلول والمنتجات تحت سقف واحد ، وتعمل الشركات العارضة في مجالات السكك الحديدية والمترو والسكك الحديدية الأحادية والنقل الكهربائي والطرق والجسور والسلامة على الطرق وحركة المرور والنقل البحري والشحن والموانئ البحرية والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال مينغ شياو هونغ ، مدير التسويق في شركة الصين الدولية لإشارات السكك الحديدية والاتصالات المحدودة (China Railway Signal and Communication International Co., Ltd )، في تصريحات لوكالة شينخوا إن المعرض يمثل فرصة لتسويق الشركة على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن الشركة عضو مهم في تحالف “التوجه العالمي” للسكك الحديدية عالية السرعة في الصين، وتشارك على نطاق واسع في مشاريع السكك الحديدية عالية السرعة في أكثر من 10 دول ومناطق.

وأضاف أن إرساء أساس جيد للتقدم في أسواق مصر والشرق الأوسط يعد أحد أهداف الشركة.

وفي الوقت نفسه، قال مينغ وي، مدير قسم الأعمال الدولية في شركة Qingdao Haixi Heavy-Duty Machinery CO. LTD. (HHMC)، إن الشركة تلقت طلبات لبناء الجسور الساحلية السائبة لميناء الإسكندرية ومحطة دمياط “ألاينس” للحاويات في مصر خلال العامين الماضيين.

وأوضح أن المعرض يخدم خطط الشركة لمواصلة التوسع في السوق المصرية وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة.

وأكد أن ذلك سيسهم في بناء الموانئ المصرية، ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.

وشاركت في المعرض أيضا شركات كبيرة وهي شركة Weichai Power وشركة China National Heavy Duty Truck (CNHTC) وشركة Zhongtong Bus، وهي ثلاث شركات صينية كبيرة تعمل في مجال تصنيع معدات النقل البري.